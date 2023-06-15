Внимание: над Литвой – опасность летних бурь, сообщают, где пройдут ливни

"В прогнозе ESTOFEX первый раз в этом году над Литвой указан 1 уровень угрозы летних гроз. Это значит, что как минимум на юго-западе страны ожидаются летние ливни с грозами, градом, сильным ветром.

После такой продолжительной засухи будет интересно увидеть, насколько интенсивными будут дожди, ведь земля сильно пересохла, не может быстро впитывать воду. Это как замкнутый круг - чем суше земля, тем сложнее формирование облаков. Если сегодня этот замкнутый круг разорвется, то в ближайшие дни дожди пройдут в большинстве районов".

На большей части территории страны прогнозируют кратковременные ливни, местами с грозами. Днем будет 25–30 градусов тепла, на западе и на юге Литвы будет 21–24 градуса тепла.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами. Прогнозируют туман, который быстро рассеется с первыми лучами солнца. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В пятницу днем ситуация будет похожей. Местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Днем будет от 24 градусов тепла в Жемайтии до 29 на северо-востоке страны. На юго-западе страны будет прохладнее, всего 21–23 градуса тепла.