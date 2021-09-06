В настоящее время в Литве есть почти 100 000 жителей, которые вышли на пенсию или им до пенсии осталось несколько лет, а в частном пенсионном фонде они накопили 4000-4500 евро.

Люди, которые выходя на пенсию, обнаруживают, что их накопления превышают 5000 евро уже высказывают свое разочарование в связи с тем, что не могут забрать все деньги, а вместо этого будут получать месячную надбавку к пенсии до 85 лет.

Если в частном фонде накопилось больше 10 000 евро, человек должен выкупить аннуитет и будет получать надбавку к пенсии до конца своих дней.

Соцмин указал, что пенсионные фонды для того и были созданы, чтобы ежемесячно пополнять доходы жителей. Со временем такой проблемы не останется, поскольку большая часть жителей накопит в фондах больше 5000 евро. Но этот порядок нравится не всем.

Действующие сейчас фонды делятся по возрастным категориям - указывают, людям какого возраста в них выгоднее вкладывать деньги. Когда наступает пенсионный возраст, накопления переводят в фонд сохранения имущества, который не подвержен риску.

Деньги 13 567 человек уже находятся в таком фонде, в среднем они накопили – 4071 евро, таковы данные Центробанка Литвы. В разных компаниях эти суммы варьируют от 2384 евро в Avivа до 5788 евро в фондах Swedbank.

Еще 77 700 жителей, которые откладывают в фондах для людей 1954-1960 г.р. в среднем накопили 4488 евро, средний показатель отдельных компаний колеблется в пределах 4174-5209 евро.

Больше в пенсионных фондах накопили люди 1961-1981 г.р. – в среднем 3900-6650 евро (зависит от фонда).

Накопившим 5000-10 000 евро выплачивают равные надбавки до 85 лет. Сумму устанавливают по расписанному ЦБ стандарту, а периодичность выплаты (раз в месяц, в два, в квартал) выбирает сам получатель.

Например, если человек вышел на пенсию в 65 лет и накопил в фонде 5000 евро, то он будет получать 21 евро в месяц, если 7000 евро – 29 евро.

Пока человек получает периодические выплаты, он может менять фонды. Если пенсионер умирает до 85 лет, то невыплаченная сумма остается его наследникам.

Глава Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене оценивает этот порядок так: "Не только мне, но и всей нашей ассоциации, которая объединяет 59 612 членов, кажется, что человек должен иметь право забрать свои деньги из любых фондов, когда он этого захочет, и никто не должен этому мешать. Такие вещи должно регулировать государство, чтобы такого не было".

Она также возмущена тем, что побуждает людей делать такие накопления само государство дополнительными выплатами из бюджета. .

"Мы очень протестовали против фондов, когда раньше из "Содры" во вторую ступень переводили огромные деньги – из "Содры" их изгнать удалось. Но сейчас их государство финансирует. Почему частные фонды финансируют на деньги налогоплательщиков. Это дискриминация. Мы не против самих фондов, пусть они будут. Но только не на деньги налогоплательщиков и "Содры", – сказала Макарявичене.

Соцмин поясняет, что частное накопление - это часть пенсионной системы, и выплаты должны отвечать поставленной задаче – чтобы взносы в старости стали ежемесячными выплатами.

"Как из "Содры" накопленные взносы нельзя забрать за один раз, так и система частного накопления - часть пенсионной системы", – сказал советник главы Соцмина Томас Каваляускас.

Он поясни, что сейчас часть жителей получит из "Содры" меньше денег на пенсии, поскольку часть взносов переводили в частные фонды – в 2004-2017 гг. частные фонды второй ступени финансировали из денег "Содры".

"Частное накопление отчасти финансируется из бюджета. Госсредства туда направляют для того, чтобы обеспечить будущие периодические надбавки к пенсии в старости до конца жизни человека", – сказал Каваляускас. Поэтому нельзя сказать, что в фонде есть лишь личные накопления человека. По словам Каваляускаса, именно поэтому государство и устанавливает условия использования этих накоплений.

Он предлагает подумать, что было бы, если бы жители тратили накопленные на пенсию средства для других нужд, а потом жили бы на маленькую пенсию, нуждались бы в пособиях и помощи.

"Ситуация была бы парадоксальной - государство поддерживало за свой счет накопления, а потом еще выплачивает пособия. Желание людей получить всю сумму сразу понятно, но для подобных накоплений надо выбирать иные инструменты", – сказал Каваляускас, заметив, что пока никаких перемен в этой области не планируется.

По данным Соцмина, в будущем не будет таких ситуаций, когда человек накапливает в фондах меньше 5000 евро, поэтому нынешнее разрешение забрать всю сумму, если она не превышает 5000 евро - временное.