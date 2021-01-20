Правда, некоторые, например, министр здравоохранения Арунас Дулькис, уже больше месяца каким-то образом умудряется сохранить модельную стрижку, как будто волосы у него не растут.

"А, может, в правительстве есть какая-то парикмахер. Как есть буфет, так и парикмахерская?", – предположил в интервью LNK депутат Витаутас Гапшис, отвечая на вопрос о безупречной прическе Дулькиса.

Каждый месяц волосы у человека отрастают на 1–1,5 см. А прическа Дулькиса не изменилась, хотя прошло больше месяца. Парикмахерские закрыты с 16 декабря.

"Я не могу определить, какое фото было сделано до, а какое после. Стрижки идентичные", – сказала LNK стилист парикмахерской Sfinksаs Ревека Девольските.

"Трудовик" Андрюс Мазуронис сказал, что у него за это время волосы выросли.

"Вот сколько за ушами, так это после того как я причесался", – сказал он.

Мазуронис сказал LNK, что видит - некоторые политики хотят стриженные, как будто только из парикмахерской. А это было бы нарушением карантина.

"Я подозреваю, но ничего не скажу. Мне еще 4 года с коллегами работать, не скажу", – сказал он, ответил он на вопрос, что он думает о прическе Дулькиса.

"Может, его дома кто-то стрижет", - предположил он".

Минздрав Литвы за запрос журналистов ответил, что министр постригся до 11 декабря.

"В последний раз он ходил к парикмахеру до присяги. Если понадобиться, он может обратиться к одной из своих трех дочерей. Министр последние 15 лет ходит к тому же парикмахеру, если бы она узнала, что он где-то постригся в другом месте, ему бы еще дольше продлили карантин, чтобы дольше не мог постричься", – ответили в министерстве.

"Конечно, если они нечестные, то ходят в какую-то нелегальную парикмахерскую, это был бы скандал. Но я не думаю, что у министра Дулькиса на это есть время", – сказал LNK председатель Комитета по культуре Витаутас Юозапайтис.

Стилист сказала, что по телевизору видит немало политиков с красивыми стрижками.

"Я не думаю, что у них жены парикмахеры. И не думаю, что человек с небольшим опытом и знаниями может так профессионально и красиво моделировать прическу", – сказала Девольските.

Поскольку неясно, когда откроются парикмахерские, Мазуронис подумывает постричься налысо. Так он с сыном делали и во время первого карантина.

"Правда, выглядели мы страшно. Но надо сказать, что и сейчас выглядим не лучше", – сказал политик.

Волосы явно отросли и у премьер-министра Ингриды Шимоните.

"После карантина я смогу заплетать косы, волосы будут длинные. Уже сейчас я не могу с ними справиться", – сказала в середине декабря премьер.