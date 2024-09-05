Внеочередная ситуация: рейс задержали, пассажиров посадили в салон, но самолет не вылетел из-за часов тишины

Свою историю пассажир рассказал в одной группе в социальной сети Facebook.

„Из Берлина мы вылетели в 6 ч. утра. Вопрос – может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией, полагается ли компенсация, куда обращаться?“, – вопрошал он.

Мужчина не ответил на вопрос Delfi, когда именно это произошло.

Адвокат Эдмундас Русинас сказал Delfi, что если изначально рейс отложили по причинам, которые не являются форс-мажором, например, с погодными условиями, изменением скорости ветра или его направления, то компенсация полагается.