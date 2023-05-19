Вместо засохших лип на Лукишкской площади посадят новые деревья

"Перед реконструкцией площади в 2017 г. в выводах Литовского центра арбористики сообщалось, что липы находятся в плачевном состоянии, их предлагали убрать. Муниципалитет такой шаг не одобрил и пытался спасти деревья с помощью самых эффективных новейших технологий. К сожалению, после реконструкции состояние деревьев ухудшалось, спасти их не удалось. Однако для новых деревьев предоставят больше места, посадят уже большие деревья", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

Специалисты подтвердили, что состояние деревьев неважное, они нестабильны, поэтому при сильном ветре могут упасть.

"Люди привязываются к своему окружению, деревья им дороги но надо думать о безопасности – о людях, имуществе. В прошлом году во время бурь мы получили больше 100 сообщений о поваленных деревьях и поломанных сучьях. Например, на кладбище Расу упавшие деревья повредили памятники. Поэтому после выводов арбористов мы оценили аспект безопасности и решили убрать деревья", – сказал представитель муниципалитета Витаутас Рачкаускас.

Летом на месте этих лип посадят 10 взрослых, 7–8-метровых лип Tilia tomentosa (серебристых лип).

Перед посадкой деревьев, толщина ствола которых составляет 25–30 см, нужна хорошая подготовка. Ранее росшие здесь липы страдали от жары, поэтому было решено убрать плитку и увеличить оголенную зону вокруг стволов. По словам специалистов, деревья должны прижиться в течение 2–3 лет.