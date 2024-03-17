Вместо вытрезвителя "Безопасный дом" - за услуги придется заплатить

В отделение Vilko pėdos "Безопасный дом" привозят "клиентов", которых сначала проверяют на трезвость, а потом отводят в комнату. В комнатах есть видеокамеры, а в дверях - окна.
"Наблюдаем. С помощью камер, да и работники ходят", – сказала глава "Безопасного дома" Инга Руденкайте. Она сказала, что человек проводит здесь не меньше чем 3 часа, его отпускают только тогда, когда он начинает ориентироваться в пространстве.
Одновременно здесь могут находиться 30 человек, однако в течение суток их здесь может побывать еще больше.
Во время визита журналистов Delfi в полдень сюда привезли двоих человек.
Здесь нетрезвые люди могут выспаться, сходить в туалет или в душ, позвонить близким. Унитазы, писсуары и умывальники здесь из металла.
Руденкайте рассказала, что людей к ним привозят и зимой и литом и ночью и днем. Учреждение работает круглосуточно.
Если человек ведет себя агрессивно, вызывают полицию, если требуется помощь – приезжают врачи. На месте также есть дежурный медработник.
Как реагируют люди на то, что их привозят в "Безопасный дом"?
"Иногда реакция бывает острой, иногда агрессивной, они не понимают, где находятся - на окнах решетки, двери железные, – сказала Руденкайте. – Приходится объяснять, что это не камера задержания, что они в безопасности".
Каждый попавший сюда человек за услуги должен заплатить 35 евро.