Вместо вытрезвителя "Безопасный дом" - за услуги придется заплатить

В отделение Vilko pėdos "Безопасный дом" привозят "клиентов", которых сначала проверяют на трезвость, а потом отводят в комнату. В комнатах есть видеокамеры, а в дверях - окна.

"Наблюдаем. С помощью камер, да и работники ходят", – сказала глава "Безопасного дома" Инга Руденкайте. Она сказала, что человек проводит здесь не меньше чем 3 часа, его отпускают только тогда, когда он начинает ориентироваться в пространстве.

Одновременно здесь могут находиться 30 человек, однако в течение суток их здесь может побывать еще больше.

Во время визита журналистов Delfi в полдень сюда привезли двоих человек.

Здесь нетрезвые люди могут выспаться, сходить в туалет или в душ, позвонить близким. Унитазы, писсуары и умывальники здесь из металла.

Руденкайте рассказала, что людей к ним привозят и зимой и литом и ночью и днем. Учреждение работает круглосуточно.