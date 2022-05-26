Надпись уже появилась на одном берегу Нерис.
Напомним, что ранее муниципалитет сказал порталу MadeinVilnius.lt, что Вильнюс отказывается от "влюбленных берегов" из-за реконструкции. Их обещали перенести к Жверинскому мосту - со стороны парламента.
"В будущем для этого будут использовать многолетние растения, чтобы можно было следить за сменой времен года", – сказал в 2020 г. представитель муниципалитета.
Впервые "влюбленные берега" появились в Вильнюсе в 2004 году. Это было признание в любви к своему городу, призыв к общению и творению. Благодаря этому проекту бетонная набережная стала уникальным ландшафтным произведением искусства.
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