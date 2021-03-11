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Вместо традиционных шествий по случаю 11 марта в нескольких городах Литвы состоялись своеобразные автопарады - по городу ездили колонным машин с литовскими флагами.
В столице Литвы на это мероприятие у выставочного центра Litexpo собрались около 200 автомобилей. Колонна двинулась в сторону центра в 14.40 ч. Колонну сопровождала полиция.
Такие же мероприятия провели и в некоторых других городах Литвы, в том числе и в Каунасе.
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