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Вместо традиционных шествий по случаю 11 марта в нескольких городах Литвы состоялись своеобразные автопарады - по городу ездили колонным машин с литовскими флагами.
Patriotiškos Kovo 11-osios važiuotynės Kaune
Patriotiškos Kovo 11-osios važiuotynės Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

В столице Литвы на это мероприятие у выставочного центра Litexpo собрались около 200 автомобилей. Колонна двинулась в сторону центра в 14.40 ч. Колонну сопровождала полиция.

Такие же мероприятия провели и в некоторых других городах Литвы, в том числе и в Каунасе.

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