В столице Литвы на это мероприятие у выставочного центра Litexpo собрались около 200 автомобилей. Колонна двинулась в сторону центра в 14.40 ч. Колонну сопровождала полиция.

Такие же мероприятия провели и в некоторых других городах Литвы, в том числе и в Каунасе.