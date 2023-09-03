03 сентября 2023 г. 09:41

Вместо Столичного центра детей и молодежи – Hobiverse

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
ФОТО: Organizatorių archyvas
Самый крупный организатор детского досуга и внеклассных занятий в стране – Столичный центр детей и молодежи обновляется и меняет название – он становится Hobiverse (Hobby Universe или вселенной хобби / разных видов деятельности), пишет madeinvilnius.lt.

Новое название характеризует то, чем здесь занимаются дети и молодежь. В центре много видов деятельности, так много, как звезд во вселенной: здесь около 100 видов кружков - искусство, танцы, вокал, театр, плавание, теннис, борьба и многое другое. Здесь каждый найдет себе занятие по душе.

Отныне занятия будут проходить не только на пр-те Конституциёс, 25, но и в других местах столицы.

Директор центра Вилма Смалюкене сказала, что "центр намерен стать более открытой организацией, объединяющей и взращивающей людей разных способностей".

С сентябре в Hobiverse появилось 12 новых кружков.

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