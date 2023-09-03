Вместо Столичного центра детей и молодежи – Hobiverse

Новое название характеризует то, чем здесь занимаются дети и молодежь. В центре много видов деятельности, так много, как звезд во вселенной: здесь около 100 видов кружков - искусство, танцы, вокал, театр, плавание, теннис, борьба и многое другое. Здесь каждый найдет себе занятие по душе.