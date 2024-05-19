Вместо русского: в Вильнюсе утвержден порядок привлечения преподавателей испанского языка

Учитель испанского языка, работающий полный рабочий день, будет получать ежемесячную доплату к своей зарплате в размере 400 евро, уже после вычета налогов. Эта надбавка может выплачиваться в течение 36 месяцев.
"Я рад, что Вильнюс уходит от преподавания русского языка как второго иностранного в общеобразовательных школах и что у юных вильнюсцев будет больше возможностей изучать языки Европейского союза. В этом году мы ожидаем, что почти 1000 шестиклассников начнут изучать испанский язык. Это второй по популярности язык после английского, поэтому я надеюсь, что в течение четырех лет испанский заменит русский в качестве второго иностранного языка во всех школах Вильнюса", - говорит заместитель мэра Вильнюса Арунас Шилерис.
Если испанский язык будет преподаваться в школе неполный день или на более высоком уровне, то объем финансового инструмента будет пропорционально уменьшаться или увеличиваться.
Финансовая мера предоставляется по письменному решению директора школы учителю испанского языка, принятому на должность преподавателя второго (испанского) иностранного языка в школе (на все или часть рабочего времени должности), если он:
- учится или имеет необходимую подготовку для работы учителем, т.е. владеет вторым (испанским) иностранным языком на уровне не ниже B2 согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CERF);
- имеет соответствующий документ, выданный компетентным органом;
- или имеет степень бакалавра или магистра в области филологии второго (испанского) иностранного языка;
- или является студентом бакалавриата по второму (испанскому) иностранному языку.
Если по объективным причинам получатель финансовой меры не может работать (временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком и т.д.), обязательство работать в школе в течение соответствующего периода будет приостановлено, а выплата финансовой меры будет приостановлена до тех пор, пока данное лицо не вернется на свою должность учителя испанского языка в данной школе или в другой школе, предложенной муниципальной администрацией.
Заинтересованные лица могут связаться со школами, которые в настоящее время ищут учителей испанского языка. Они также могут зарегистрироваться в программе "Начинаю преподавать в Вильнюсе", которая обеспечивает комплексную поддержку начинающим учителям: летний подготовительный лагерь, профессиональную поддержку консультантов по вопросам преподавания, обучение, необходимую учебу и другую помощь.
Зарегистрироваться можно здесь.