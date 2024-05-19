Вместо русского: в Вильнюсе утвержден порядок привлечения преподавателей испанского языка

Учитель испанского языка, работающий полный рабочий день, будет получать ежемесячную доплату к своей зарплате в размере 400 евро, уже после вычета налогов. Эта надбавка может выплачиваться в течение 36 месяцев.

"Я рад, что Вильнюс уходит от преподавания русского языка как второго иностранного в общеобразовательных школах и что у юных вильнюсцев будет больше возможностей изучать языки Европейского союза. В этом году мы ожидаем, что почти 1000 шестиклассников начнут изучать испанский язык. Это второй по популярности язык после английского, поэтому я надеюсь, что в течение четырех лет испанский заменит русский в качестве второго иностранного языка во всех школах Вильнюса", - говорит заместитель мэра Вильнюса Арунас Шилерис.