Вместо отпуска или выходного за свой счет – больничный: хитрецов предлагают лишить выплат

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала Delfi, что летом они получают 2-3 сообщения в день о возможном злоупотреблении больничными.
"Такие сообщения мы получаем круглый год – в среднем 1000 в год. Но чаще всего летом нам присылают такую информацию, что получатель пособия по болезни злоупотребляет им: как доказательство, к примеру, присылают его фото в социальных сетях, на которых видно, что человек отдыхает", – сказала она.
По ее словам, не все подозрения подтверждаются.
"Мы проводим проверки и на основе полученных сообщений, но это лишь небольшая часть проверок. Контроль за выдачей больничных - рутинная работа "Содры". Все выданные больничные проверяют автоматически, а с учетом результатов формируют список рискованных случаев – эти больничные проверяют", – пояснила Козич.
По данным "Содры", в 2022 г. на такую консультационную комиссию врачей вызывали 11 000 человек, чьи больничные вызвали подозрения.
"10 000 случаев - были отобраны с помощью программного оборудования, систем, еще 1000 – на основе получения информации иными путями, например, от врачей или работодателей. Около 70% больничных были закрыты еще до заседания комиссии – значит, врач признал человека трудоспособным. Еще в 4% случаев больничные закрывали на комиссии", – сказала Козич.
Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что эта дискуссия не новая. Об этом говорили уже пару лет назад. Но, она заметила, что не видит тенденции обмана в настоящее время.
"Работники этого не делали бы, возможно, может проявляться тенденция в некоторых местах, где работодатели не дают работникам отпуск. У нас были такие случаи, были жалобы, которые рассматривала комиссия по трудовым спорам, когда работник запланировал отпуск, а работодатель не отпускает его в отпуск, потому что получает, например, большой заказ. Возможно, это связано", – предположила она.
Ругинене сказала, что за всех она говорить не может, но признала, что могут быть отдельные случаи, когда люди хитрят. Правда, она не видит, чтобы это было массовым явлением, проблемой.
Сейчас у работников в Литве есть 20 рабочих дней отпуска в год, но это минимальное количество по ЕС.
"Это минимум в Европе - 20 рабочих дней. В других странах Запада отпуск длиться дольше - 24, 26 дней в год. По-разному. А мы все еще на минимуме, и тут еще слышим упреки со стороны работодателей, будто у нас много праздничных выходных. Наши оппоненты не скрывают, что хотят, чтобы человек как можно больше работал и меньше отдыхал. Если посмотреть по числу отработанных часов - мы в лидерах. Значит, работаем много, а отдыхаем мало", – сказала Ругинене.
Президент Конфедерации работодателей Литвы Арлаускас сказал, что об этой проблемы говорят уже 10 лет, она особенно видна летом, когда между рабочими днями вклинивается праздничный выходной.
"Люди берут на этот день больничный и все", – сказал он, заметив, что особенно эта тенденция заметна в регионах.
"Мы об этом постоянно говорим на Трехстороннем совете, в Минздраве, эта схема простая. Люди регистрируются на удаленную консультацию к врачу и все", – сказал он, заметив, что больше всего таких больничных берут именно летом.
"А у компаний летом бывает самая страда, нужно много работников, а работники все хотят в отпуск. Отпуск планируется в начале года, всех отпустить не может бизнес в одно время, остановится производство. Кому работать? В один год летом отдыхают одни, в другой - другие. А бывает, твое время - зима, а ты хочешь отдыхать летом, тогда люди берут больничный", – сказал Арлаускас.
Он сказал, что в Израиле, если выясняется, что человек взял больничный, а сам отдыхает, то у него забирают выплаты по болезни.
"Мы предлагали такой порядок, но нам сказали, что это нарушение прав человека", – заметил Арлаускас.