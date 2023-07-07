Вместо отпуска или выходного за свой счет – больничный: хитрецов предлагают лишить выплат

"10 000 случаев - были отобраны с помощью программного оборудования, систем, еще 1000 – на основе получения информации иными путями, например, от врачей или работодателей. Около 70% больничных были закрыты еще до заседания комиссии – значит, врач признал человека трудоспособным. Еще в 4% случаев больничные закрывали на комиссии", – сказала Козич.

"Мы проводим проверки и на основе полученных сообщений, но это лишь небольшая часть проверок. Контроль за выдачей больничных - рутинная работа "Содры". Все выданные больничные проверяют автоматически, а с учетом результатов формируют список рискованных случаев – эти больничные проверяют", – пояснила Козич.

"Такие сообщения мы получаем круглый год – в среднем 1000 в год. Но чаще всего летом нам присылают такую информацию, что получатель пособия по болезни злоупотребляет им: как доказательство, к примеру, присылают его фото в социальных сетях, на которых видно, что человек отдыхает", – сказала она.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что эта дискуссия не новая. Об этом говорили уже пару лет назад. Но, она заметила, что не видит тенденции обмана в настоящее время.

"Работники этого не делали бы, возможно, может проявляться тенденция в некоторых местах, где работодатели не дают работникам отпуск. У нас были такие случаи, были жалобы, которые рассматривала комиссия по трудовым спорам, когда работник запланировал отпуск, а работодатель не отпускает его в отпуск, потому что получает, например, большой заказ. Возможно, это связано", – предположила она.

Ругинене сказала, что за всех она говорить не может, но признала, что могут быть отдельные случаи, когда люди хитрят. Правда, она не видит, чтобы это было массовым явлением, проблемой.

Сейчас у работников в Литве есть 20 рабочих дней отпуска в год, но это минимальное количество по ЕС.