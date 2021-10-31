Больше всего туристов можно было встретить на главной артерии Паланги - улице Й. Басанавичюса. Здесь есть несколько уличных кафе, а также продавцы сувениров и аксессуаров.
На Палангском мосту не было недостатка в отдыхающих. Они делали селфи, любовались морскими волнами. Большая часть людей гуляла по берегу моря, здесь есть качели и площадки для сидения.
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