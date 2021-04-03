Вместо гармоничного процесса вакцинации в Литве – хаос: как составляют списки, и у кого есть право первенства

Член парламентского комитета по здравоохранению Пауле Кузмицкене сказала, что она не привилась, поскольку болела коронавирусом в январе, однако инициативу политиков прививаться вакциной AstraZeneca она одобряет, поскольку это пример лидерства.

"Нет, я еще не прививалась, я болела в январе, тест на антитела показал, что у меня их еще достаточно, и прививка не нужна, если бы антител не было, я бы привилась, AstraZeneca - безопасная и хорошая вакцина", – сказала депутат.

"Мне кажется, что вакцинация депутатов и мэров - хороший тон, ведь в регионах жители хорошо знают своих политических лидеров и прислушиваются к их словам. Мне кажется, это хороши и своевременный шаг", – прибавила Кузмицкене.

Глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьёв сказал, что некоторые люди могут расценить вакцинацию представителей власти как демонстрацию силы.

"Я рад, что прививается больше людей, но признаюсь: на события последних недель смотрю как специалист по антикоррупции и прозрачности. Мне не хотелось бы, чтобы в этой сфере беседа перешла в разряд двойных стандартов. Сейчас все люди из моего круга и СМИ говорят, что создается впечатление, будто определенные группы воспользовались знакомствами и связями, влиянием и уговорили власть имущих привиться. А у нас нет данных о том, насколько это убедит прививаться других людей.

Я не видел никакой методологии, которая бы показала, что это подействует на людей, я говорю не только о депутатах. Я согласен с тем, что лидеры должны показывать пример, мы слышим, что прививают представителей других групп, но понимаем, что большая часть людей старшего возраста еще ждет вакцины. Мы знаем, как чувствительно общество к разговорам о коррупции, понимаем, что представление о непотизме в стране огромное, люди говорят, что у обладающих властью есть доступ к тем, кто принимает решения", – сказал Муравьёв.

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите считает, что в определенном смысле мнение по этому вопросу бытует разное, это пример демократии.

"Общество большое. Всегда будут люди, которые считают, что надо показывать пример. Другие решат, что так порождают недоверие. Это демократия. Общество состоит из разных людей и групп интересов, у них разные представления", – сказала вице-министр.

На вопрос, нормально ли, что первыми смогли прививаться депутаты, а не кассиры или представители других профессий, она сказала, что прошедшая неделя была самой успешной в деле вакцинации вакциной AstraZenecа.

"Могу просто сказать, до сих пор в Литве использовали почти 0,5 млн. доз. На депутатов и членов правительства ушло около 100 из них – это не так и много. Если бы мы не прививали депутатов, на всех кассиров, полицейских или пенсионеров все равно не хватило бы. После вакцинации политиков прошлая неделя была одной из самых успешных в деле вакцинации AstraZeneca. У нас почти не осталось остатков этой вакцины. Это показало, что пример депутатов побудил людей прививаться", - сказала вице-министр.

Главред агентства BNS Вайдотас Бенюших уверяет, что в последние недели возникает вопрос, почему одни группы населения опережают другие.

По его словам, вакцины пока мало, поэтому важна ясность. Ее должен демонстрировать Минздрав.

"Госпожа Кузмицкене сказала, что мнение о том, что вакцинация политиков - вопрос привилегии - устарело. Но еще месяц назад этого мнения придерживалась и премьер-министр Литвы, и глава Минздрава, и члены коалиции, говорили, что они будут в общей очереди. Я понимаю, что кризис AstraZenecа многое изменил, но вопрос изменения позиции политиков тоже вызывает вопрос. Второй момент, который, я думаю, изменил позицию сейма, – сейм не сумел работать удаленно. Поэтому прививали не только депутатов, но и некоторых работников парламентской канцелярии. Наверное, этот аспект тоже был важен, а задача Минздрава - ясно назвать цели выделения каких-то групп в приоритетные.

Конечно, есть право на мнение, что политики могут быть примером, но другие группы вызывают вопрос. Мне кажется, в декабре-январе было понятно, почему прививают врачей, – надо сохранить систему здравоохранения, почему прививают тяжелобольных и пожилых, – в этой группе смертность самая большая, но потом начался раздел профессий на группы, появилось больше вопросов", - сказал Бенюшис.

На вопрос, на самом ли деле мотивированно объяснение вопроса вакцинации преподавателей символической справедливостью, работающих удаленно, Кузмицкене сказала, что в ближайшее время важен вопрос эффективного использования вакцины.

"Я так понимаю, приоритетные группы появляются в результате оценки группой экспертов, но мне кажется, что сейчас, когда вакцины будем получать больше, надо будет думать об эффективности вакцинации, а не о приоритетах. Видимо (...) надо думать, как скорее привить людей, у которых есть контакты, которые находятся под угрозой", - сказала депутат.