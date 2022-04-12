Четверо задержанные, одному потребовалась помощь врачей – таким был исход стычки болельщиков на матче лиги A на стадионе прогимназии Ateities.

Охране пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разнять болельщиков, досталось также некоторым футболистам и судьям.

Матче не был завершен, сейчас и клубам и болельщикам грозят штрафы.

На 75 минуте матча "Жальгирис" лидировал со счетом 4:1 и уверенно шел к победе. В это время болельщики из Pietų IV стали скандировать "Путин х..ло". Один или несколько болельщиков жестами и словами стали оскорблять болельщиков "Жальгириса", тогда несколько болельщиков вильнюсской команды прорвались на центральную трибуну.

Началась стихийная драка. Успокаивать болельщиков пытались футболисты обеих команд, но ничего не получилось и через 5 минут судья Миндаугас Яцкус решил остановить встречу.

"Гости хотели продолжить матч, судьи тоже были к этому готовы, но капитан тельшяйской команды, пострадавший во время беспорядков, отказался продолжать встречу", – рассказал Delfi генсек Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

Драка с 1:44:00

Капитан "Джюгаса" Андрюс Липскис подтвердил Delfi, что "отведал" газа, когда пытался разнимать болельщиков. Еще серьезнее пострадал его коллега Эдгарас Жарскис.

Капитан "Жальгириса" Владимир Чебурин реагировал спокойнее у сказал, что ему непонятно, почему был остановлен матч.

"Проблема в том, что некому было разнимать болельщиков. Пытались это сделать игроки, но это не их работа", – сказал он.

В понедельник ЛФФ постановила что команды должны будут встретиться и доиграть последние 15 минут матча на пустом стадионе в Тельшяй.

Беспорядки будет расследовать дисциплинарный комитет ЛФФ. Станкявичюс не сомневается, что санкции ждут оба клуба.

По мнению генсека ЛФФ основная причина инцидента - плохая подготовка хозяев поля и неподходящая инфраструктура.

Обычно в Тельшяй матчи проходят на центральном стадионе, но пока там не взошла трава, приходится ютиться на резервном поле.

Станкявичюс заметил, что охрана плохо выполнила свои функции, реагировала недостаточно быстро. На стадионе было всего три охранника. Кроме того, он напомнил, что рядом не было полиции, экипаж не дежурил у стадиона, а это помогло бы быстрее остановить драку.

Представитель полиции Тельшяйского округа Грета Фраерите сказала Delfi, что клуб не просил полицию об организации поста около стадиона. Поэтому полиция приехала только тогда, когда драка уже закончилась.

"Самое обидное, что всех нас сейчас называют поклонниками Путина, хотя на самом деле все жемайтийцы за Украину. Все, кто в субботу были на стадионе, поддерживают ее. По 1 евро с каждого проданного билета перевели организации Blue/Yellow. Я знаю, что они (Pietų IV) чувствительно относятся к этому, активно помогают украинцам, возят в Украину помощь. Люди принимают украинцев, выделяют помощь. Это недоразумение. Может, есть и другая сторона медали. Не хочу руководствоваться сплетнями. Мы слышали, что вильнюсцы ехали к нам настроенные против, будто жемайтийцы - всякие "маршисты" и антипрививочники. А в итоге несложно все свести к "ватникам". Если такое отношение, понятно, что хватило и искры. Но на самом деле, ничего подобного. Да, есть пропутинские, есть антипрививочники – и в Вильнюсе, и в Тельшяй. Еще вопрос, где больше", – сказал Армалис.