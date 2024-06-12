Вместо Барселоны Ryanair доставила британскую пару в Каунас: это кошмар

Мистер и миссис Гор сделали все правильно, забронировав недельный тур на сайте sunsunning.co.uk стоимостью более 1500 фунтов стерлингов (около 1800 евро). В пакет входил перелет из Бристоля в Барселону авиакомпанией Ryanair. Поскольку у А.Гора ампутированная нога, а у его жены расстройство аутистического спектра, пара заказала услуги специальной помощи в аэропорту Бристоля и прибыла в аэропорт заранее. Рейс был запланирован на субботу, 25 мая, в 8.15.
„Мы часто путешествуем и всегда пользуемся услугами специальной помощи, поэтому этот рейс не был для нас чем-то новым. Нас доставили на микроавтобусе к самолету Ryanair, экипаж проверил наши билеты и пропустил в самолет“, - рассказал А.Гор.
По местам, указанным в билетах, супруги должны были сидеть раздельно, но В. Гор спросила стюардессу: „Может быть, мы могли бы сесть вместе, потому что я боюсь летать на самолете“. Стюардесса еще раз проверила билеты и посадила нас во второй ряд“.
К сожалению, семейная пара оказалась в другом самолете, а члены их семей, не нуждавшиеся в особой помощи, летели в Барселону. „Мы не видели, как члены нашей семьи попали на борт, поэтому связались с членами экипажа, которые заверили нас, что они вошли в самолет“, — объяснила В.Гор.
Самолет Боинг 737 поднялся и полетел на расстояние более 2000 км в Каунас.
„Мы немного выпили, а затем уснули, потому что в тот день встали рано“, - продолжил В.Гор. - Когда приземлились, оказалось, что мы прилетели в Литву“.
Супруги сообщили об этом экипажу. По словам В. Гор, капитан самолета пришел в ярость, когда узнал о случившемся, и велел членам экипажа позаботиться о паре и организовать транспорт. Поскольку прямых рейсов из Барселоны в Каунас не было, им были куплены билеты на самолет, который должен был вылететь из Риги на следующий день. Им также нашли отель и такси Uber. На следующий день пара успешно вылетела в Барселону и была доставлена в отель на побережье Коста-Брава, но у них не оказалось багажа, который был снят с рейса Бристоль-Барселона, поскольку супруги (не по своей вине) не садились в самолет. Багаж прибыл через два дня.
Семья уже вернулась в Южный Уэльс. „Я слышал о случаях, когда чемоданы перелетают в другую страну или город, но с людьми такого еще не происходило. Ведь в наши дни столько проверок. Как такое могло произойти? Наши билеты проверяли не один раз. Это просто невероятно“, — удивлялись супруги.
The Independent связалась с Ryanair, представители авиакомпании обвинили в инциденте компанию ABM, которая предоставляет специальные услуги в аэропорту.
„Эти пассажиры забронировали услуги специальной помощи на рейс из Бристоля в Барселону (25 мая), но агенты ABM посадили их на рейс в Каунас, несмотря на то, что город был четко обозначен на воротах отправления, - сообщила Ryanair. „Мы искренне извиняемся за неудобства, причиненные по вине ABM, и договорились с аэропортом Бристоля компенсировать им все понесенные убытки“.