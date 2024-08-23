Вместе с кемпером в Литву привезли ядовитого паука: натуралист рассказал, насколько этот вид опасен

Паука в Кайшядорском районе, в Кряуцишкес нашла Моника Валентукайте. Она нашла его в кемпере, привезенном из Великобритании.

„В Литве после пандемии не осталось ограничений, люди ездят из одной страны в другую, привозя с собой и различных животных.

Эти пауки ядовитые, но местный климат для них слишком холодный, поэтому маловероятно, что они здесь будут размножаться. Однако в Литве закрепилась ядовитая аргиопа Брюнниха, или паук-оса, она сейчас распространена по всей стране“, – сказал натуралист.

Он не считает, что найденный Моникой паук может адаптироваться в Литве: „Великобритания находится слишком далеко от Литвы“.