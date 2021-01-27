В проекте сказано, что предлагается продлить карантин в Литве еще на месяц, до 28 февраля 2021 года включительно.

В документе сказано, что жесткие требования карантина действуют, уровень заболеваемости снизился, но количество больных, которых регистрируют в неделю, все еще остается большим.

С 12 по 25 января 2021 года в Литве было зарегистрировано 14 415 случаев коронавируса (показатель заболеваемости за 14 на 100 000 жителей составляет 515,6 случаев). Количество новых случаев сокращается, но темпы сокращения замедлились.

Других изменений в документе нет. Правительство рассмотрит предложенные изменения 27 января.

Delfi напоминает, что в понедельник сообщалось, что на первые послабления карантина можно рассчитывать с середины февраля, если сократится количество больных COVID–19.

В Литве карантин действует с 7 ноября, с 16 декабря был введен жесткий карантин, который был продлен до 31 января. В стране не работает большая часть магазинов, за исключением продовольственных, спортцентров, мест проведения досуга, ограничено сообщение между муниципалитетами, запрещено встречаться людям как на улице, так и в домах.