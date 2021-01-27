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27 января правительство Литвы будет решать вопрос продления карантина до 28 февраля. Кроме того, Минздрав предложит продлить действие ограничения движения между муниципалитетами до конца зимы.
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
© DELFI / Nerijus Povilaitis

В проекте сказано, что предлагается продлить карантин в Литве еще на месяц, до 28 февраля 2021 года включительно.

В документе сказано, что жесткие требования карантина действуют, уровень заболеваемости снизился, но количество больных, которых регистрируют в неделю, все еще остается большим.

С 12 по 25 января 2021 года в Литве было зарегистрировано 14 415 случаев коронавируса (показатель заболеваемости за 14 на 100 000 жителей составляет 515,6 случаев). Количество новых случаев сокращается, но темпы сокращения замедлились.

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Других изменений в документе нет. Правительство рассмотрит предложенные изменения 27 января.

Delfi напоминает, что в понедельник сообщалось, что на первые послабления карантина можно рассчитывать с середины февраля, если сократится количество больных COVID–19.

В Литве карантин действует с 7 ноября, с 16 декабря был введен жесткий карантин, который был продлен до 31 января. В стране не работает большая часть магазинов, за исключением продовольственных, спортцентров, мест проведения досуга, ограничено сообщение между муниципалитетами, запрещено встречаться людям как на улице, так и в домах.

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