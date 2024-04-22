Влиятельный предприниматель "оккупировал" заповедник: не впустили депутата, журналисту угрожали полицией

Такая же надпись установлена и в другом месте: около прогулочной тропы, которая граничит с "оккупированной" государственной землей. Там сделана искусственная насыпь, видимо, чтобы не ходили на "захваченную" землю.

Чуть дальше надпись гласит: "Внимание, вы попадете на частную территорию. Хода нет. С целью охраны парка и имущества ведется видеонаблюдение". Этот знак стоит на государственной земле, за ним тоже находится государственная земля.

Посетители здесь нежелательны. С ул. Веркю по государственной земле на участок ведет дорога, если свернуть на нее, на государственной земле стоит надпись - территория охраняется и просматривается видеокамерами. Также стоит знак, запрещающий движение транспорта.

В заповеднике на участке в 20 соток стоит огромный особняк, напоминающий крепость. Однако его владельцы захватили еще около 2 га государственной земли, расставив там скамейки, беседки, скульптуры.

"Я интересно погулял по Веркяйскому парку, случайно набрел на интересный объект на ул. Веркю, 136. Когда я попытался подойти ближе, разгорелся конфликт, на меня угрожали вызвать полицию... Я сам намерен писать в госучреждения, чтобы убрали заграждения, скамейки, качели и другие атрибуты. <…>. Кстати, живут там какие-то русскоязычные, у них висит украинский флаг. Я с ними отношения выяснял по-русски. По-литовски, по-английски и по-немецки они не говорили...", – рассказал депутат.

Консерватор Масюлис сказал Delfi, что его с государственной земли в заповеднике прогнали.

На государственной земле около ул. Веркю стоит металлическое заграждение, висят два замка, ближе к дому стоит шлагбаум.

Около асфальтированной дороги, ведущей на участок, на государственной земле стоят фонарные столбы и разные постройки, например, беседки. Вокруг особняка - пруды, кажется, что он стоит на острове.

"Я как депутат ездил туда, чтобы посмотреть, есть ли возможность там у прудов, которые находятся на государственной земле, оборудовать площадки для отдыха, но меня недружелюбно встретили русскоязычные жители, которые считают, что у них есть право на пользование государственной землей, считают ее частной территорией. Сам частный участок составляет 20 соток, но фактически используют 2 га государственной земли. Рядом с домом вырублены деревья, посеян газон.

В заявлении он указал, что, по имеющимся у него сведениям, этот дом сдается в аренду.

12 апреля он написал заявление "О захвате государственной земли на ул. Веркю, 136, в Вильнюсе " в Вильнюсский муниципалитет, дирекцию Павильнисского и Веркяйского региональных парков, Государственное лесничество и Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству.

На государственной земле вырыты большие пруды, на их островах расставлены скульптуры и разные объекты. Видно, что государственная земля в заповеднике засеяна газонной травой. Она коротко подстрижена. По закону в заповедниках запрещено косить траву и иными способами уничтожать уникальную флору.

На место ездили и журналисты портала Delfi: действительно, заграждения, знаки, камеры стоят на государственной земле. На каком основании кто-то установил видеокамеры на государственной земле? Как обстоят дела с законом о защите персональных данных?

Прошу оценить, отвечает ли дом проекту. Кажется, что его площадь могла быть увеличена, а постройки находятся слишком близко к границам участка. Бетонные ступеньки могут находиться на государственной земле. Законно ли на государственной земле расставлены псевдоантичные скульптуры?", – просил Масюлис.

Потом подошел мужчина, он говорил по-литовски. Он возмущался, что съемка ведется в заповеднике. На вопрос, почему они косят траву не только на своем участке, но и на государственной земле, мужчина ответить не смог.

Журналисты все время ходили только по государственной земле, но их нагнала говорящая по-русски женщина, спросила, что они здесь делают и попросила не снимать. Ей сказали, что снимают журналистов, которые ходят по государственной земле - все легально.

Дальше находится насыпь и надпись, гласящая, что дальше пути нет. Именно то место граничит с проходящей рядом прогулочной тропой.

На государственной земле стоит и кормушка с кормом для диких животных.

На все вопросы он давал один ответ - он не уполномочен отвечать. Потом мужчина снимал журналистов на телефон.

Когда журналисты вернулись к автомобилю, там их ждал владелец участка, известный в Литве предприниматель, владелец ресторана Verkiai Линас Пучинскас. Он все снимал на свой телефон. Обвинял журналистов в том, что они ходят по частной территории, пугал неприятностями и полицией.

Ему ответили, что на частную территорию никто не вторгался, но это его не остановило.

На вопросы журналистов он отвечать не пожелал, сел в машину и поехал туда, куда машинам ездить запрещено, расставленными здесь знаками.