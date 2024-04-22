Влиятельный предприниматель "оккупировал" заповедник: не впустили депутата, журналисту угрожали полицией

В заповеднике на участке в 20 соток стоит огромный особняк, напоминающий крепость. Однако его владельцы захватили еще около 2 га государственной земли, расставив там скамейки, беседки, скульптуры.
Посетители здесь нежелательны. С ул. Веркю по государственной земле на участок ведет дорога, если свернуть на нее, на государственной земле стоит надпись - территория охраняется и просматривается видеокамерами. Также стоит знак, запрещающий движение транспорта.
Чуть дальше надпись гласит: "Внимание, вы попадете на частную территорию. Хода нет. С целью охраны парка и имущества ведется видеонаблюдение". Этот знак стоит на государственной земле, за ним тоже находится государственная земля.
Такая же надпись установлена и в другом месте: около прогулочной тропы, которая граничит с "оккупированной" государственной землей. Там сделана искусственная насыпь, видимо, чтобы не ходили на "захваченную" землю.
Около асфальтированной дороги, ведущей на участок, на государственной земле стоят фонарные столбы и разные постройки, например, беседки. Вокруг особняка - пруды, кажется, что он стоит на острове.
На государственной земле около ул. Веркю стоит металлическое заграждение, висят два замка, ближе к дому стоит шлагбаум.
Консерватор Масюлис сказал Delfi, что его с государственной земли в заповеднике прогнали.
"Я интересно погулял по Веркяйскому парку, случайно набрел на интересный объект на ул. Веркю, 136. Когда я попытался подойти ближе, разгорелся конфликт, на меня угрожали вызвать полицию... Я сам намерен писать в госучреждения, чтобы убрали заграждения, скамейки, качели и другие атрибуты. <…>. Кстати, живут там какие-то русскоязычные, у них висит украинский флаг. Я с ними отношения выяснял по-русски. По-литовски, по-английски и по-немецки они не говорили...", – рассказал депутат.
Он считает, что в особняке живут украинцы.
12 апреля он написал заявление "О захвате государственной земли на ул. Веркю, 136, в Вильнюсе" в Вильнюсский муниципалитет, дирекцию Павильнисского и Веркяйского региональных парков, Государственное лесничество и Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству.
В заявлении он указал, что, по имеющимся у него сведениям, этот дом сдается в аренду.
"Я как депутат ездил туда, чтобы посмотреть, есть ли возможность там у прудов, которые находятся на государственной земле, оборудовать площадки для отдыха, но меня недружелюбно встретили русскоязычные жители, которые считают, что у них есть право на пользование государственной землей, считают ее частной территорией. Сам частный участок составляет 20 соток, но фактически используют 2 га государственной земли. Рядом с домом вырублены деревья, посеян газон.
Прошу оценить, отвечает ли дом проекту. Кажется, что его площадь могла быть увеличена, а постройки находятся слишком близко к границам участка. Бетонные ступеньки могут находиться на государственной земле. Законно ли на государственной земле расставлены псевдоантичные скульптуры?", – просил Масюлис.
На место ездили и журналисты портала Delfi: действительно, заграждения, знаки, камеры стоят на государственной земле. На каком основании кто-то установил видеокамеры на государственной земле? Как обстоят дела с законом о защите персональных данных?
На государственной земле вырыты большие пруды, на их островах расставлены скульптуры и разные объекты. Видно, что государственная земля в заповеднике засеяна газонной травой. Она коротко подстрижена. По закону в заповедниках запрещено косить траву и иными способами уничтожать уникальную флору.
На государственной земле стоит и кормушка с кормом для диких животных.
Дальше находится насыпь и надпись, гласящая, что дальше пути нет. Именно то место граничит с проходящей рядом прогулочной тропой.
На государственной земле недавно были спилены деревья.
Около дома висит украинский флаг, стоят роскошные автомобили с украинскими номерами.
Журналисты все время ходили только по государственной земле, но их нагнала говорящая по-русски женщина, спросила, что они здесь делают и попросила не снимать. Ей сказали, что снимают журналистов, которые ходят по государственной земле - все легально.
Потом подошел мужчина, он говорил по-литовски. Он возмущался, что съемка ведется в заповеднике. На вопрос, почему они косят траву не только на своем участке, но и на государственной земле, мужчина ответить не смог.
На все вопросы он давал один ответ - он не уполномочен отвечать. Потом мужчина снимал журналистов на телефон.
Когда журналисты вернулись к автомобилю, там их ждал владелец участка, известный в Литве предприниматель, владелец ресторана Verkiai Линас Пучинскас. Он все снимал на свой телефон. Обвинял журналистов в том, что они ходят по частной территории, пугал неприятностями и полицией.
Ему ответили, что на частную территорию никто не вторгался, но это его не остановило.
На вопросы журналистов он отвечать не пожелал, сел в машину и поехал туда, куда машинам ездить запрещено, расставленными здесь знаками.
К журналистам подъехал автомобиль охранной компании. Охранники также стали обвинять журналистов в том, что они якобы ходили по частной земле. Потом охранник сказал, что владельцу не нравится, что мы здесь находимся и попросил уехать. Иначе могут вызвать полицию. Охраннику журналисты повторили, что они на частную территорию не заходили.
Департамент охраны окружающей среды информировал Delfi, что начато расследование в связи со спиленными деревьями на участке.
По данным представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, полиция в расстановке знаков на этом участке не участвовала. По ее словам, в городе за это отвечает муниципалитет. Если выяснится, что знаки установлены нелегально, владельца участка ждет штраф в размере 140-300 евро.
Вопросом легальности прудов портал интересовался еще в 2016 г. Тогда же Государственная инспекция по планированию территорий и строительству установила нарушения и подняла вопрос законности строительства.
Муниципалитет выдал разрешение на строительство частного дома и гаража площадью 400 кв. м в 2012 году. Инспекция выяснила, что постройки находятся слишком близко к границе участка. Кроме того, без разрешения Национальной земельной службы у дома на государственной земле была построена терраса.
В 2016 г. комиссия созданная министром охраны окружающей среды Кястутисом Трячёкасом, установила, что на участке застроена большая площадь, чем было разрешено, пруды вырыты нелегально, устроен газон на государственной земле, расставлены скульптуры и беседки.
Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Раса Кекштене сказала, что начато расследование по заявлению Масюлиса.
Участок земли принадлежит супругам Пучинскасам. В Центре реестра нет данных о том, что дом сдан в аренду.
В 2016 г. портал Delfi писал, что владельцы особняка хотят сдать его в аренду, просят 6500 евро в месяц.
Журналисты обратились к Пучинскасу, чтобы узнать его позицию. Он сказал, что установил заграждения на частной земле, чтобы ограничить к ней доступ посторонним. "Что касается заграждения у дороги - ничего не знаю, мы его не устанавливали. Он движение не ограничивает", – сказал предприниматель.
"Все таблички - информационные, они сообщают, что путь ведет к одному участку, соседей нет. Такие таблички не ограничивают движение по государственной земле, только предупреждают, что впереди - тупик, частная территория", – заметил он.
"На государственной земле камер нет. камер установлены только на частной территории", – пояснил Пучинскас.
Он уверяет, что у него есть разрешение на присмотр государственной территории, установку скульптур и т.д.
Пучинскас сказал, что он деревья на участке не пилил, все работы проводились на государственной земле и осуществлялись государственными службами.