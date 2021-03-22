Некоторые жители Литвы из-за карантина четвертый месяц работают дома.

Большинство участников опроса, или 56,8%, указали, что в карантин работают только удаленно или частично удаленно, а 43,2% указали, что работают не удаленно, таковы данные проведенного 17-26 февраля опроса.

Только удаленно работают 33,5% участников опроса, а 23,3% работают смешанным способом - то удаленно, то нет.

Чаще всего удаленно работают жители со средними или высокими доходам, образованные жители, жители крупных городов.

Опрос показал, что только каждый третий работник дома делает положенный перерыв, большая часть работает сверхурочно, а за эти сверхурочные часы работодатель им не доплачивает. Работники говорят и о нечестных действиях работодателей.

Однако данные Государственной инспекции по труду (ГИТ) показали, что жалобы к ним из-за нарушений во время удаленной работы практически не поступают. Представитель ГИТ Шарунас Арлавичюс сказал, что работающие из дома счастливы.

Опрос показал, что 32% участников опроса дома работают дольше, чем положено - больше 8 ч. в сутки. 45,5% признали, что работают ровно 8 часов. Еще 16,3% сказали, что работают меньше 8 ч. Дольше работают образованные люди, с большими доходами, жители крупных городов.



Глава Spinter tyrimai, социолог Игнас Зокас сказал, что из дома работает та группа жителей, которая обычно работает сверхурочно, а рабочие цехов, водители и др. рабочие работают в прежнем режиме.

"Из дома работают те, кому это делать позволяет характер деятельности. Обычно это специалисты, служащие и творческие работники", – сказал он.

По его словам, сверхурочные были и до пандемии.

О том, что эта проблема не новая, сказала и председатель Литовской конфедерации промышленников Инга Ругинене.

"И до пандемии, когда никто и представить себе не мог, что такое работа на дому, были случаи бесплатной сверхурочной работы, особенно в сфере услуг. Эта проблема всегда существовала, сейчас, видимо, стала очевиднее. Хотя, когда люди работают дома, сложно точно подсчитать время работы. Стерлась граница между временем работы и отдыха, каждый работает по индивидуальному графику", – сказала она.

Работник и работодатель должны установить режим и соблюдать его.

Особенно сложно приходится работника, которые воспитывают детей. Дети не позволяют сосредоточиться, перерывы уходят на решение домашних вопросов, подготовке уроков и т.д. Это, по словам Ругинене, вызывает у работников немало стресса.

Согласно Трудовому кодексу, не позже чем через 5 часов после начала работы, работник должен уйти на обеденный перерыв, отдохнуть и поесть (не меньше 30 мин и не больше 2 ч).

Достаточно ли работающим на дому времени на обед? Только 45% ответили, что им хватает времени на обед. 31% указал, что не делают обеденный перерыв, но делают другие перерывы. 24% признали, kad что часть обеденного времени работают. Чаще всего это мужчины, респонденты с самыми высокими доходами. Перерывы чаще делают женщины и молодежь.

13,4% работников сказали, что как минимум один раз сталкивались с нечестным поведением работодателя, например, от них требовали работать во время простоя. Около половины сказали, что такое было нечасто. Чаще с этим сталкивались люди со средними доходами, рабочие.

83,3% указали, что не сталкивались с нечестным поведением работодателя.

Ругинене признала, что это большая проблема. Она заметила, что сейчас работники нечасто обращаются в профсоюзы, чтобы защитить свои права, активнее их действия были в начале карантина.

По ее словам, чаще работники жалуются на несоблюдение режима работы и на отсутствие средств безопасности.

"Немногие работодатели оборудовали работникам рабочие места на дому, обычно работникам дают компьютер, а остальное он делает сам", - сказала представитель профсоюзов.

Арлавичюс заметил, что жалоб из-за работы на дому ГИТ не получает вообще.

"Если оценивать сквозь призму удовлетворенности положением, то сколько я читал научных исследований, однозначно, работающие на дому люди чувствуют себя счастливее", – сказал он.