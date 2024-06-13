Власти Вильнюса закупят еще 73 новых троллейбуса

„Мы планируем закупить 73 новых низкопольных троллейбуса длиной 18 метров. Наша цель – к концу 2026 года полностью обновить управляемый нами троллейбусный парк, чтобы вильнюсцы и гости столицы могли с комфортом передвигаться на современных, экологичных транспортных средствах“, – цитируется в сообщении директор Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт) Игнас Дягутис.

Как указывает самоуправление, новые троллейбусы должны быть трехосными низкопольными, длиной 18 метров, автономно катящимися, способными проезжать до 20 км без контактной сети. Их системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть электрическими, чтобы обеспечить комфорт в любое время года. Должно быть не менее 40 сидячих мест, включая место водителя, и не менее 70 стоячих мест.