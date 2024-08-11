2024.08.11 13:07

Власти Вильнюса требуют убрать с улиц ряд автомобилей

 
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Bešeimininkio automobilio nutempimo darbai
Bešeimininkio automobilio nutempimo darbai
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых автомобилей, которые были оставлены на улицах столицы, как можно скорее убрать их. Такие автомобили не только занимают место на стоянке, но и представляют собой источник загрязнения природы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Муниципалитет информирует, что будет начат процесс признания таких автомобилей бесхозным имуществом, их заберет муниципалитет и перевезет на охраняемую стоянку.

Владельцев автомобилей из нижеследующего списка просят убрать их с улиц города до 25 августа 2024 г.

Марка Номер Цвет Адрес Район

Lexus AOT243 Желтый ул. Л.Гирос, 102 Фабийонишкес

Opel без номера Серый ул. Фабийонишкю, 69 Фабийонишкес

Ford без номера Белый ул. Тайкос, 104 Юстинишкес

Прицеп FKB674 Белый ул. М.Миронайтес, 9 Лаздинай

Renault GZL761 Серый ул. Дзуку, 21 Науининкай

Citroen WNL348 Серый ул. Стадионо, 1 Науининкай

Opel 9510BP3 Черный ул. Ешмининку, 16 Науининкай

VW Sharan без номера Зеленый дорога Родунёс, 1 Науининкай

Fiat WF9745V Красный ул. В._А. Грайчюно, 20 Панеряй

Lexus JPG231 Черный ул. Габиёс, 49 Пашилайчай

Mazda HT8469 Синий ул. Габиёс, 49 Пашилайчай

Opel HD6162 Серый ул. Зарасу, 5А Старый город

Fiat HGB205 Зеленый ул. Науякемё, 45 Вяркяй

Renault без номера Черный ул. Сугихарос, 2 Виршулишкес

BMW без номера Черный ул. Виршулишкю, 87 Виршулишкес

Mercedes-Benz KG448 Черный ул. Калварию, 153 Жирмунай

Opel FZA017 Черный ул. Минтес, 11 Жирмунай

Renault BB5835CX Серый ул. Минтес, 34 Жирмунай

BMW MGP573 Черный ул. Латвю, 58 Жверинас

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