Власти Вильнюса требуют убрать с улиц эти автомобили, иначе их конфискуют

Муниципалитет информирует, что будет начат процесс признания таких автомобилей бесхозным имуществом, их заберет муниципалитет и перевезет на охраняемую стоянку. Владельцев автомобилей из нижеследующего списка просят убрать их с улиц города до 20 октября 2024 г.
Марка Регистрационный номер Цвет Адрес Староство
1 Mercedes-Benz FGG897 серый ул. Шатриёс Раганос, 12 Антакальнис
2 Citroen без номера серый ул. Шатриёс Раганос, 12 Антакальнис
3 VW BHT2815 синий Неменчинское шоссе, 4А Антакальнис
4 VW Passat KNS22524 черный ул. Тайкос, 69 Юстинишкес
5 Audi LFV390 синий ул. Тайкос, 3 Юстинишкес
6 Subaru CRC798 серый ул. Р,Янкауско, 3 Каролинишкес
7 Fiat без номера серый ул. Шилтнамю, 19 Лаздинай
8 Saab HZU5600 серый ул. Архитекту, 182 Лаздинай
9 Mercedes-Benz BITBW880 серый ул. Йонажолю, 11 Лаздинай
10 Opel GRR276 серый ул. Эрфурто, 56 Лаздинай
11 Hyundai JEH694 серый ул. С.Даряус ир С.Гирено, 8 Науининкай
12 Volvo HUO835 белый ул. Капсу, 19А Науининкай
13 Nissan HEV907 серый ул. Занавику, 3 Науининкай
14 Honda JEM879 серый ул. Жеминос, 18 Пашилайчай
15 BMW Z4 HJB688 серый ул. Полоцко, 4В Старый город
16 BMW без номера черный ул. Соду, 21 Старый город
17 Volvo HDP993 серый ул. Балстогес, 18 Старый город
18 Mazda FDS538 синий ул. Пилимо, 38 Старый город
19 VOLVO YY4SNK синий ул. Калварию, 57 Шнипишкес
20 Audi без номера синий ул. Кернавес, 45 Шнипишкес
21 Ford без номера белый ул. Электринес, 3 Вилкпеде
22 Škoda без номера синий пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес
23 Nissan без номера синий пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес
24 Nissan без номера серый пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес
25 VW Passat без номера синий пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес
26 Opel без номера синий пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес
27 VW Passat без номера желтый пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес 28 VW Transporter без номера синий пр-т Лайсвес, 53 Виршулишкес
29 Toyota N880JDM серый ул. Тускулену, 1 Жирмунай
30 Opel HAF145 черный ул. Жирмуну, 68 Жирмунай