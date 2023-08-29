29 августа 2023 г. 10:59

Власти Вильнюса не раскрывают данные о выходном пособии, которое выплатили Пакальнису

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Mindaugas Pakalnis
Mindaugas Pakalnis
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Президент Литовского союза журналистов (ЛСЖ) Дайнюс Радзявичюс критически оценил отказ Вильнюсского муниципалитета предоставить журналисту информацию о выходном пособии, выплаченном бывшему главному архитектору столицы Миндаугасу Пакальнису. По словам Радзявичюса, если муниципалитет еще хочет исправить сложившееся положение, свое слово должен сказать мэр города Валдас Бенкунскас.

"Решение в руках мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса. Сейчас экзамен на демократию сдает и он. Я очень надеюсь, что мэр принципиально и быстро найдет способ предоставления важной информации. Будем ждать результата", – писал Радзявичюс в фейсбуке.

Он заметил, что за отказ предоставить важную для общественного интереса информацию грозит административная ответственность.

Портал 15min 29 августа сообщил, что Вильнюсский муниципалитет отказался предоставить информацию о выходном пособии, выплаченном Миндаугасу Пакальнису. По данным 15min, такое решение муниципалитета - нарушение закона об информировании общества.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис по соглашению сторон с 7 августа ушел из Вильнюсского муниципалитета. Этот пост он занимал больше 5 лет.

Пакальнис в 1998–2013 г. работал в муниципальной компании "План Вильнюса" (Vilniaus planas) (с 1998 г. – руководил проектами, с 2004 г. – был главным архитектором). С 2016 г. он занимал должность директора Департамента расширения города, главного архитектора.

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