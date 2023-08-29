Власти Вильнюса не раскрывают данные о выходном пособии, которое выплатили Пакальнису

"Решение в руках мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса. Сейчас экзамен на демократию сдает и он. Я очень надеюсь, что мэр принципиально и быстро найдет способ предоставления важной информации. Будем ждать результата", – писал Радзявичюс в фейсбуке.

Он заметил, что за отказ предоставить важную для общественного интереса информацию грозит административная ответственность.

Портал 15min 29 августа сообщил, что Вильнюсский муниципалитет отказался предоставить информацию о выходном пособии, выплаченном Миндаугасу Пакальнису. По данным 15min, такое решение муниципалитета - нарушение закона об информировании общества.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис по соглашению сторон с 7 августа ушел из Вильнюсского муниципалитета. Этот пост он занимал больше 5 лет.