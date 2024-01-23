Власти Вильнюса: если тракторы повредят асфальт, организаторам придется покрыть расходы

 
ELTA
ru.DELFI.lt

После того как протестующие фермеры во вторник собрались в Вильнюсе, директор администрации муниципалитета Адомас Бужинскас заявил, что в солучае нанесения ущерба городской инфраструктуре организаторам придется покрыть расходы на его устранение.

"Я видел, что были опасения, что асфальт или плитка проспекта Гедиминаса не выдержат. (...) Разбрасыватели и другое оборудование Grinda весят значительно больше, чем прибывшие сегодня тракторы, и их количество нас тоже не пугает.

По дорогам разрешено движение только транспортных средств с осевой нагрузкой не более 11,5 тонны. Именно так спроектированы все дороги. А если после этого мероприятия инфраструктура города пострадает, организаторам придется взять на себя расходы на устранение. Прекрасный пример тому – парад Армии, когда при неудачной парковке на улице Упес были разбиты бордюры", - сообщил А. Бужинскас в социальной сети.

Акция протеста фермеров в Вильнюсе проходит 23-26 января. Пикет у правительства запланирован на среду. Из-за чего движение в центре города будет ограничено.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии