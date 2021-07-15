Представитель по связям с общественностью министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене, в четверг отказалась предоставлять BNS комментарий по поводу того, учтет ли МВД заявление районных властей, и будет ли искать иное место для размещения мигрантов.

Мэр Шальчининкского района Здзислав Палевич заявил, что узнал о планах поселения мигрантов в Девенишкяй в минувшую пятницу из СМИ, что центральные власти ему об это не сообщили.

"Об этом ничего не знали не местные власти, ни местные жители, которых это касается, прежде всего. Кажется, что в помещениях Школы технологий и бизнеса в Девенишкяй планируется поселить 500 беженцев, столько же, сколько жителей в городке", – отметил в пресс-релизе самоуправления мэр.

"Мы должны понять, что говорим о небольшом городском центре, в котором действуют две гимназии, в них учатся около 200 детей, напротив живут местные жители. Более неудачное место нельзя было найти", – добавил он.

Он также отметил, что понимает, что мигранты являются проблемой всей Литвы, однако, прежде всего, его заботит безопасность местных жителей.

"Сейчас мы предоставляем помощь Службе охраны госграницы (СОГГ), предоставляем помощь в подводе, необходимую медицинскую помощь, социальные услуги и готовы помогать, однако для меня важнее всего – безопасность наших жителей", – добавил Палевич.

Самоуправление отмечает, что по инициативе мэра в среду в Шальчининкай была проведена встреча с представителями МДВ, СОГГ.

В данный момент незаконные мигранты, прибывающие в Литву через Беларусь, расселяются не только на пограничных заставах, в Центре регистрации иностранцев в Падбраде и находящемся рядом с ним палаточном городе, но и в помещениях самоуправлений в Алитусском, Игналинском, Лаздийском районах, в городе Алитусе и в других местах.

На минувшей неделе глава МВД Агне Билотайте сообщила о трех планах расселения нелегальных мигрантов. Первым номером она упомянула городок Девенишкяй, находящийся в Шальчининкском районе.

"Я представила план A, B и C, он уже в процессе реализации. Первый, A, Девенишкес, там можно быстро поселить 500 (человек), поскольку там есть и здание, и возможности расселения и в платках, ангарах, контейнерах, есть и возможность поселить там более 1000", – сказала министр.

В этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли и были задержаны литовскими пограничниками почти 1,8 тыс. мигрантов из Ирака, Конго, России и других стран.