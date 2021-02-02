Власти Литвы посылают неоднозначные сигналы в связи с коронавирусом: февраль может быть очень тяжелым

"Я как рядовой гражданин сейчас слышу, что когда-то карантин закончится, когда-то я получу вакцину. И когда-то мы вернемся к нормальной жизни. <...> Я рекомендовал бы, чтобы посылали такую весть - что когда в среднем в течение такого-то количества дней заражений будет X, тогда мы откроем парикмахерские, а когда – Y, снимем карантин", – сказал Гячас в передаче "День на Delfi".

Обозреватель Lietuvos rytas Тадас Игнатавичюс обратил внимание на то, что разные учреждения власти делятся размой информацией об управлении пандемией.

"Минздрав представил план вакцинации. Говорят, что всеобщая вакцинация начнется до июля, а глава страны раньше говорил, что к 6 июля процесс всеобщей вакцинации должен быть на финальной стадии", – сказал он.

"Мы видим, что с разных колоколен приходит разная информация, чего не было во время первой волны, когда вся коммуникация была в руках Аурелиюса Вериги, к ней подключались специалисты НЦОЗ и каждый день давалась ясная информация, комментировали количество больных и скончавшихся", – сказал Игнатавичюс.

Он привел и другие примеры несогласованной подачи информации.

"Как мы видели, Министерство экономики и инноваций Литвы поспешило (видимо, под давлением предпринимателей и групп интересов) представить информацию о том, что ослабят ограничения, связанные с лыжными центрами, парикмахерскими, некоторыми магазинами. Тут видно хотели угодить каким-то группам интересов, а потом премьеру пришлось вмешаться и сказать, что этого не будет", – напомнил обозреватель.

Гячас считает, что коммуникация прошлого правительства не была такой плохой, как иногда говорят, а у этого она не лучше.

"Одна из самых больших проблем в такое сложное время - непоследовательность, когда одни говорят одно, другие - другое. Тогда люди ничего не понимают, и у них возникает недовольство властью, которая сама не знает, что делает", – сказал он.

По его словам, такое неизбежно снижает доверие жителей к власти и порождает вытекающие из этого проблемы.

"Чем меньше доверия к властям, тем больше вопросов вызывают принятые ими решения", – подчеркнул Гячас.

Самое главное, по его словам, иметь центральное ведомство, которое всего будет предоставлять информацию о пандемии, без его разрешения другие не смогут этого делать. Кроме того, правящие, по его мнению, не должны осторожничать, как сейчас, а должны сплотить общество для достижения небольших целей.

"В коммуникации надо дробить цели на более достижимые, иначе люди устанут. <...> Если этого не будет, февраль будет очень тяжелым месяцем, поскольку люди устали, они будут больше нарушать действующие ограничения. Литовцы в советское время научились мастерски обходить разные запреты, в обществе произойдет раскол – начнут злиться те, кто соблюдает действующие ограничения. Тогда эрозия доверия станет еще серьезнее", – сказал Гячас.