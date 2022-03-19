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Комитет горсовета Клайпеды по финансам и экономике утвердил решение о предоставлении ряда особых льгот для украинских беженцев. В первую очередь, для детей.
Власти Клайпеды утвердили особые льготы для беженцев из Украины
© AFP / Scanpix

Украинцам, в частности, можно посещать культурные учреждения в Клайпеде бесплатно.

Среди них: Музей Малой Литвы и его филиалы, Клайпедский этнокультурный центр, Библиотека имени Иммануила Канта и ее филиалы (желающим выдадут удостоверения читателей и дадут возможность бесплатно участвовать в образовательных неформальных программах), Клайпедский центр культурных коммуникаций, Центр национальных культур, Концертный зал (бывший Дом офицеров), а также Центр культуры «Дворец рыбаков».

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Во-вторых, украинским детям в исключительном порядке разрешено бесплатно посещать спортивные кружки в бюджетных муниципальных учреждениях.

«Желающим предлагают заниматься гимнастикой, баскетболом и другими видами спорта», – сообщил глава комитета Айдас Кавяцкис.

Также комитет единогласно одобрил предложение о возможности размещать украинцев в домах и квартирах, принадлежащих самоуправлению, в том числе и объектах социального жилья. Всего подготовлено 67 квартир. Заселившихся приезжих освободят от уплаты налога на аренду.

Подчеркивается, что предложения были подготовлены городской администрацией самоуправления. Комитет горсовета одобрил и утвердил их на минувшем заседании без каких-либо больших дискуссий.

«Наш долг – как братского народа – помочь охваченной ужасом войны Украине, принять военных беженцев и помочь людям интегрироваться в нашем обществе», – говорит Кавяцкис.

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