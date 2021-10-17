Владелец Norfa о "паспорте возможностей": государство последствия ощутит в ноябре

Торговцы говорят, что в ЕС только Литва и Кипр используют такую тактику, она искажает конкуренцию и перераспределяет рынок.

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что от "паспорта возможностей" отказываться не собираются, он действует и в других странах.

Глава Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что сначала надо разложить факты, а потом делать выводы.

"Если в маленьких магазинах, скажем так, могут ходить все, количество людей там выросло чуть не вдвое, я считаю, что там опасность выросла вдвое. Скажем так, там, где площади большие, мы не пускаем людей в магазины, то людей там меньше, на 30% точно. Там и без того покупателей было меньше", – сказал он.

По словам Дундулиса, сейчас в минусе две сети, а его сеть находится примерно посередине.

"Мы тоже в минусе. Я не хочу называть названия, но думаю, все, итак понимают. Две сети в проигрыше. Но, я считаю, в финале будут потери в сфере пищевой промышленности. <...>. А ведь самый большой получатель выгоды тут - государство. Если оборот сетей уменьшится, меньше средств попадет в бюджет", – пояснил он.

Дундулис сказал, что главное в этом деле - безопасность жителей, но она явно снизилась.

"Государство ощутит результат в ноябре. Мы заплатим меньше налогов, поскольку снизился оборот", – указал он.

Дундулис сказал, что он хотел бы узнать, сколько чиновников, работающих из дома, на самом деле привиты.

"Пусть они сами сначала покажут, а потом требуют показатели вакцинации от бизнеса. Когда будет пример, мы на него будем равняться", - сказал предприниматель.

Депутат Юргита Сеёнене заметила, что правительство использует комплексные меры по управлению пандемией.

Вирусолог Саулюс Чаплинскас сказал, что сейчас важно, чтобы не сломалась экономика и система здравоохранения.

"Я думаю, один "паспорт возможностей" помочь не может, если его не будут сочетать с другими мерами. Во-первых, это широкое тестирование", – заметил специалист.