Всего в списке - владельцы 103 участков. Им грозят штрафы и большой тариф за землю.

Работники муниципалитета ездили по городу и измеряли высоту травы.

Представитель муниципалитета Аушрис Валкунас сказал, что после измерения высоты травы составляют списки и назначают штрафы, кроме того, владельцев этих участков ждет более высокая плата за землю.

Если трава выше 25 см, ждет штраф в размере 20-140 евро. В среднем, по словам Валкунаса, штраф составляет 80 евро.

По словам специалиста, владельцев участков не спешат сразу же наказывать, им посылают письмо с требованием скосить траву и информировать о проделанной работе специалистов. Если владелец земли не отвечает на письмо, то по прошествии указанного срока специалисты едут и проверяют, как обстоят дела, если трава нескошенная - назначают штраф.

Кроме того, данные о таком владельцев передают в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ), а ГНИ назначает более высокий налог на землю. (4%).

В прошлом году в Паневежисе было 130 неухоженных участков, а в этом выявлено 103. 104 человека в прошлом году получили предупреждения, а 26 получили штрафы и платили более высокий налог.

Нередко среди таких нерадивых владельцев - люди, которые уехали из Литвы за границу.