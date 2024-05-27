Владельцы вильнюсского бара возмущены: муниципалитет конфисковал декорации

„Очень жаль, что мы живем в такое время, когда приспешники муниципалитета могут безо всякого решения суда, вообще без решения какого-то ведомства, просто приехать и варварским образом похитить спокойных, дружелюбных, прирученных птиц…“, – писали представители бара в социальной сети.
Муниципалитет уверяет, что перед тем, как декорации увезли, владельцам бара высылали уведомление – просили их убрать. Причина конфискации декораций проста – они не отвечают требованиям к декорациям летних кафе.
„Эти декорации не отвечали требованиям, установленным для декораций летних кафе. Владельца кафе об этом информировали, его просили перенести декорации в помещение, на склад или вывезти их. Поскольку у кафе не было склада для хранения декораций, а организовать вывоз сам владелец в тот день не мог, декорации увезли работники Grinda. Владельцу передали информацию о том, где и как он может забрать декорации“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Муниципалитет напомнил, каким требованиям должны отвечать декорации летних кафе. В первую очередь они должны быть функциональными, кроме того, их можно использовать только для обслуживания клиентов. Оборудование должно отвечать требованиям гигиены и эстетически сочетаться с окружением. Также владельцы кафе должны обеспечить минимальное влияние декораций на архитектуру и зеленые насаждения.