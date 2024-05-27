2024.05.27 13:46

Владельцы вильнюсского бара возмущены: муниципалитет конфисковал декорации

 
Dekoracijos
Dekoracijos
ФОТО: FOTO: BARO NUOTR.

В конце прошлой недели один столичный бар, расположенный на улице Вокечу, сообщил в социальной сети, что работники муниципалитета увезли его декорации. Муниципалитет отметил, что владельцы смогут забрать свои декорации, но установить их около бара не смогут, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Очень жаль, что мы живем в такое время, когда приспешники муниципалитета могут безо всякого решения суда, вообще без решения какого-то ведомства, просто приехать и варварским образом похитить спокойных, дружелюбных, прирученных птиц…“, – писали представители бара в социальной сети.

Муниципалитет уверяет, что перед тем, как декорации увезли, владельцам бара высылали уведомление – просили их убрать. Причина конфискации декораций проста – они не отвечают требованиям к декорациям летних кафе.

„Эти декорации не отвечали требованиям, установленным для декораций летних кафе. Владельца кафе об этом информировали, его просили перенести декорации в помещение, на склад или вывезти их. Поскольку у кафе не было склада для хранения декораций, а организовать вывоз сам владелец в тот день не мог, декорации увезли работники Grinda. Владельцу передали информацию о том, где и как он может забрать декорации“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Муниципалитет напомнил, каким требованиям должны отвечать декорации летних кафе. В первую очередь они должны быть функциональными, кроме того, их можно использовать только для обслуживания клиентов. Оборудование должно отвечать требованиям гигиены и эстетически сочетаться с окружением. Также владельцы кафе должны обеспечить минимальное влияние декораций на архитектуру и зеленые насаждения.

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