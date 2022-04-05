Визит в Украину потряс до глубины души: людей убивают зверскими способами

"Что касается детей, которые переехали с востока и юга, где идут бомбежки, иногда возникает и проблема языкового барьера, если дети плохо говорят по-украински. Языка агрессора стал очень непопулярным, поэтому даже русскоязычные украинцы стараются учить украинский, отказываясь от русского", – заметил Саударгас.

Депутаты посетили Владимир-Волынский.

Seimo narių vizitas Ukrainoje © Asmeninio albumo nuotr.

Саударгас описал встречи с переехавшими семьями.

"Люди, пережившие ракетные атаки, до сих пор не могут не оценивать каждый дом, мимо которого проходят, толщину его стен, возможность спрятаться в нем в случае бомбежки. Люди рады, что здесь у них есть крыша над головой, еда, вода, но неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне давит. Если у тех, кто бежал на Запад есть перспектива трудоустройства, то в Украине найти оплачиваемую работу нелегко. Ты становишься обузой для других, это давит. Поэтому повсюду организуют группы по оказанию психологической помощи. Очень важно организовать такую помощь для детей, так как они очень уязвимы. Но важно помогать и родителям, от их настроя зависит и психологическое состояние детей", – заметил депутат.

Seimo narių vizitas Ukrainoje © Asmeninio albumo nuotr.

Литовская делегация встречалась о с представителями властей. "Некоторые украинцы уехали из страны, но большинство переехало на запад своей страны. Поэтому нужны новые бизнес-инвестиции, нужны новые рабочие места", – сказал Саударгас.

Депутаты побывали и во Львове, встретились с мэром города Андреем Ивановичем Садовым, губернатором области Максимом Козицким.

"Выслушав нас, губернатор поблагодарил нас за нашу четкую позицию и выразил сожаление в связи с тем, что некоторые страны Европы по-прежнему топчутся на месте, стараются лавировать и даже флиртовать с агрессором. На всех встречах все благодарят литовцев и поляков", – акцентировал Саударгас.

О своих впечатлениях после поездки писал и Кащюнас. Он сказал, что люди в Украине думают не только о войне, но и как жить после нее.

"Достоинство, позитивность украинцев вдохновляет. Это превосходство над российскими оккупантами и поддерживающими их россиянами, поскольку украинский народ живет надеждой и смелостью, а не всеразрушающей тьмой, которую навязывает Кремль. Хотя параллельно чувствуется злость за убитых (...). А этот народ убивают жесточайшими способами – женщин насилуют на глазах у детей, в подвалах жестоко истязают людей, мирным жителям со связанными за спиной руками стреляют в затылок или в спину с расстояния в несколько метров…", – писал Кащюнас.

Запад должен не только сохранять бдительность, но и быть решительнее, считает депутат.

"Мы не просим воевать за нас, только дайте нам орудия и мы все сделаем сами" – это постоянно повторяют украинцы", – заметил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас важно не бороться друг с другом, а сплотиться для оказания масштабной помощи Украине.

"Российская армия должна быть физически разгромлена в Украине, а Россия - ответить за свою агрессию, военные преступления, геноцид, который полностью поддерживает российский народ. Мы допустим большую ошибку, если будем считать эту войну только войной Владимира Путина. Он ею руководит, ее организует, но, к сожалению, это не так, поскольку это война всей России против Украины и всей Западной цивилизации", – прибавил Кащюнас.

Урбанавичюс обратил внимание на очереди около польско-украинской границы. По его словам, там формируются пусть и небольшие, но очереди в сторону Украины.

"Семьи понемногу начинают возвращаться на свою, пусть и разгромленную родину", – писал он.

Урбанавичюс рассказал и о встрече с военными, которые ненадолго приехали с фронта.

"Они приехали за важным оборудованием для отпугивания врага. Мы общались с ними несколько часов, они рассказывали о тактических маневрах, победах, мечтах. Военные рассказали обо всем, что с ними было за этот жестокий период. Мы обнялись с ними перед расставанием и проводили обратно на фронт, на линию огня, где уже на следующий день они использовали доставленную нами амуницию для обороны. Под вой сирен мы посетили кладбище, зажгли свечи на могилах героев, погибших несколько дней назад. Слава Україні!", – прибавил он.