2024.10.06 14:03

Витянис не ожидал такого успеха: в течение нескольких дней парк посетила почти 1000 гостей

 
Кристина Поците-Медуте
ru.DELFI.lt

„Мы были в шоке“, – не скрывает основатель парка Vytenio parkas Витянис Урба, которому пришлось ускорить открытие парка. Почему? Как он сам сказал, достаточно было посетить парк одной девушке и разместить видео в социальных сетях, как люди хлынули сюда. В первые несколько дней приехала тысяча людей.

Минувшим летом в социальных сетях многие видели рекламу парка, в котором можно покататься на качелях в виде самоката, велосипеда, стула, лопаты, торговой тележки или ковра-самолета. Это часть развлечений Vytenio parkas, в котором есть и босоногая тропа. Кроме того, искатели приключений могут остаться здесь ночевать в домиках на деревьях. Урба создает парк не первый год, однако из-за наплыва людей пришлось ускорить завершение работы.

„Мы уже не знали, куда бежать, и что делать“, – сказал Delfi Урба, который в первые месяцы пускал людей в парк бесплатно. „Везде был праздник“, – шутил он, вспоминая первые дни.

Vytenis Urba

Сейчас за посещение парка придется заплатить: 3 евро за взрослого и 1 евро за ребенка до 16 лет, детей до 7 лет в парк впускают бесплатно. „Мы решили ввести плату, потому что после посетителей надо убирать территорию и вывозить мусор, денег стоит содержание туалетов, нужно платить за воду, чинить качели“, – объяснил свое решение Урба. Он сказал, что, к примеру, велосипед висит уже третий, первые два уже на свалке.

Kristina Pocytė Medutė, Vytenis Urba, Robertas Narmontas

Урба рассказал, что самый привлекательный для посетителей объект – тележка для продуктов. „Здесь все вещи используются как вторсырье, – сказал Урба, объясняя, откуда он берет вещи для качелей. – Все устойчиво. Вот старый стул, но он очень удобный“.

Vytenis Urba

Урба сказал, что не считал, сколько стоило оборудование парка, но признал, что инвестиции нужны постоянно. Надо не только заменять приходящие в негодность предметы, но и обновлять тросы, на которых они висят.

Откуда у него столько идей? „Я 16 лет был организатором ярмарки Казюкаса, ко мне приходили корреспонденты и спрашивали: Витянис, что новое будет в этом году? Приходилось думать что-то новое. Через год ситуация повторяется“, – рассказал Урба.

Vytenio parkas

В парке можно примерить самые длинные деревянные башмаки в Литве, увидеть старинный огромный утюг, а около пруда - большое кресло.

Vytenio parkas

Часть босоногой тропы в парке ведет через болото.

Kristina Pocytė Medutė

Урба рассказал, что оборудует парк 21 год и работы всегда достаточно.

Vytenis Urba, Kristina Pocytė Medutė, Robertas Narmontas

В домиках на деревьях есть туалеты, а вот души общие. „В каждом доме есть своя беседка. Домики небольшие, четырехместные“, – рассказал Урба.

Vytenio parkas

Он рассказал Delfi, что его творчество вдохновлено словами отца. „Мой папа говорил: только не делай так, как делают все. Надо делать как-то иначе“, – сказал Урба.

Vytenio parkas

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