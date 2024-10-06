Витянис не ожидал такого успеха: в течение нескольких дней парк посетила почти 1000 гостей

Минувшим летом в социальных сетях многие видели рекламу парка, в котором можно покататься на качелях в виде самоката, велосипеда, стула, лопаты, торговой тележки или ковра-самолета. Это часть развлечений Vytenio parkas, в котором есть и босоногая тропа. Кроме того, искатели приключений могут остаться здесь ночевать в домиках на деревьях. Урба создает парк не первый год, однако из-за наплыва людей пришлось ускорить завершение работы.
„Мы уже не знали, куда бежать, и что делать“, – сказал Delfi Урба, который в первые месяцы пускал людей в парк бесплатно. „Везде был праздник“, – шутил он, вспоминая первые дни.
Сейчас за посещение парка придется заплатить: 3 евро за взрослого и 1 евро за ребенка до 16 лет, детей до 7 лет в парк впускают бесплатно. „Мы решили ввести плату, потому что после посетителей надо убирать территорию и вывозить мусор, денег стоит содержание туалетов, нужно платить за воду, чинить качели“, – объяснил свое решение Урба. Он сказал, что, к примеру, велосипед висит уже третий, первые два уже на свалке.
Урба рассказал, что самый привлекательный для посетителей объект – тележка для продуктов. „Здесь все вещи используются как вторсырье, – сказал Урба, объясняя, откуда он берет вещи для качелей. – Все устойчиво. Вот старый стул, но он очень удобный“.
Урба сказал, что не считал, сколько стоило оборудование парка, но признал, что инвестиции нужны постоянно. Надо не только заменять приходящие в негодность предметы, но и обновлять тросы, на которых они висят.
Откуда у него столько идей? „Я 16 лет был организатором ярмарки Казюкаса, ко мне приходили корреспонденты и спрашивали: Витянис, что новое будет в этом году? Приходилось думать что-то новое. Через год ситуация повторяется“, – рассказал Урба.
В парке можно примерить самые длинные деревянные башмаки в Литве, увидеть старинный огромный утюг, а около пруда - большое кресло.
Часть босоногой тропы в парке ведет через болото.
Урба рассказал, что оборудует парк 21 год и работы всегда достаточно.
В домиках на деревьях есть туалеты, а вот души общие. „В каждом доме есть своя беседка. Домики небольшие, четырехместные“, – рассказал Урба.
Он рассказал Delfi, что его творчество вдохновлено словами отца. „Мой папа говорил: только не делай так, как делают все. Надо делать как-то иначе“, – сказал Урба.