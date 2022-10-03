Об этом информирует портал tv3.lt.

"Я чувствую себя хорошо, все в порядке. Я еще в больнице. Завтра выпишут. Самочувствие улучшилось", – сказал он.

Уже на прошлой неделе он говорил, что дела идут на поправку.

"Какая-то бацилла привязалась. (…) Сейчас все в порядке, идет на поправку, показатели улучшаются", – сказал профессор.