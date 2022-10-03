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Первого главу независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса, который попал в больницу в минувший четверг, выпишут 4 октября.
Об этом информирует портал tv3.lt.
"Я чувствую себя хорошо, все в порядке. Я еще в больнице. Завтра выпишут. Самочувствие улучшилось", – сказал он.
Уже на прошлой неделе он говорил, что дела идут на поправку.
"Какая-то бацилла привязалась. (…) Сейчас все в порядке, идет на поправку, показатели улучшаются", – сказал профессор.
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