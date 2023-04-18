Витаутас Шустаускас доставлен в больницу

"В пятницу мне стало плохо. Я терпел, мазался, чем мог, а в пятницу и шага не мог ступить. Но и до этого я не мог ходить", – сказал Шустаускас.

Delfi напоминает, что осенью 2021 года Шустаускас пережил инфаркт. Он был доставлен в Каунасскую клинику, где ему выполнили стентирование коронарных сосудов.

Тогда Шустаускас обещал врачам следить за своим здоровьем, не курить. Шустаускас до болезни здоровым образом жизни похвастаться не мог. Он курил, употреблял алкоголь. После инфаркта он обещал бросить курить.

"Один раз я бросал, не курил год. Мне это было несложно делать, сказал себе, больше не курить и все. Потом что-то случилось, кажется, не допустили к участию в выборах и не вернули залог, разнервничался и начал курить. Сейчас уже не буду курить, позабочусь о здоровье", – обещал он.