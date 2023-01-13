Близкие к Ландсбергису источники сообщили, что профессор из-за проблем со здоровьем все еще находится в больнице, однако он уже поправляется. Сейчас он лечится в Сантаришкской клинике, в реабилитационном отделении. За мероприятиями он следил удаленно.