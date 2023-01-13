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13 января Литва вспоминает 32-ю годовщину Дня защитников свободы. В мероприятиях по случаю этого дня не мог участвовать первый фактический глава страны председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис. В этом ему помешали проблемы со здоровьем.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Близкие к Ландсбергису источники сообщили, что профессор из-за проблем со здоровьем все еще находится в больнице, однако он уже поправляется. Сейчас он лечится в Сантаришкской клинике, в реабилитационном отделении. За мероприятиями он следил удаленно.

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