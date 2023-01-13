"Было приятно и радостно участвовать в празднике 13 января в парламенте Литвы и в церемонии награждения президента Украины Владимира Зеленского. Я участвовал, находясь в Сантаришкской клинике, но был вместе с вами", – сказал Ландсбергис в Facebook.
Близкие к Ландсбергису источники сообщили, что профессор из-за проблем со здоровьем все еще находится в больнице, однако он уже поправляется. Сейчас он лечится в Сантаришкской клинике, в реабилитационном отделении. За мероприятиями он следил удаленно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Украине из продажи изымают продукцию Bonduelle: литовские торговцы такой шаг не планируют
В Украине из продажи изымают продукцию французской...
Содержимое ручной клади литовцев удивляет: от картофелетерок до шаурмы и сливочного масла
Люди, которые летают на самолетах, знают, что с собой...
Эфир Delfi: о значении январских событий 1991 года в Вильнюсе с Владимиром Ярмоленко
В пятницу Литва вспоминает трагические события 13...
Президент Литвы: 13 января – день триумфа нашего единства и свободы
Утром в День защитника свободы президент Гитанас...
Полмиллиона потребителей электричества в Литве в этом году навестят гости: как следить за показаниями нового счетчика
Установить "умный" счетчик без очереди, скорее всего, не...