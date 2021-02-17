"Без смелости и усилий этого человека, проявленных три десятилетия назад, Вильнюс и Литва сегодня были бы иными, если бы вообще были", – отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"У Вильнюса уже есть прекрасный круг почетных граждан, но очевидно, что эта личность заслужила такую честь, как никакая другая. И в этом году, когда мы только недавно отметили тридцатилетие болезненного, но победного 13-го января, для этого самое подходящее время", – сказал он.
Витаутас Ландсбергис стал 18-ым почетным гражданином Вильнюса. Как подчеркивает самоуправление, В. Ландсбергис уже более 70 лет живет в Вильнюсе и своей деятельностью прославляет имя столицы.
"Решением совета отмечена историческая роль В. Ландсбергиса и его заслуги в восстановлении независимости Литвы, свободной Литвы, а вместе с ней и в политико-культурном развитии Вильнюса, ведь вся деятельность профессора заслуживает имени почетного гражданина города Вильнюса", – говорится в сообщении.
Регалии почетного гражданина будут вручены Витаутасу Ландсбергису на специальном мероприятии.
Имя почетного гражданина Вильнюса присуждается с 1996 года. Это высшая оценка, которую горожане могут инициировать и присвоить за важные для города и страны дела. В период руководства В. Ландсбергиса Верховным Советом Литвы 11 марта 1990 года было объявлено о восстановлении независимости Литвы.
До сих пор почетными гражданами были избраны Рональд Рейган, Джон Болдвин Ганибалссон, Казимерас Василяускас, Мстислав Ростропович, Деннис Хастерт, Чеслов Милош, Юстинас Марцинкявичюс, Збигнев Бжезинский, Йонас Кубилюс, Альгридас Каушпедас, Томас Венцлова, Шимон Перес, Альгирдас Миколас Бразаускас, Альгимантас Насвитис, Самуэль Бак, Джордж В. Буш, Викторас и Дангуоле Буткусы, Юлюс Саснаускас.
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