Витаутас Ландсбергис: "Россия успешно превращена в дурдом"

В интервью "Радио Свобода" Витаутас Ландсбергис (р. 1932) размышляет о сходстве агонии СССР с тем, что происходит сейчас с Российской империей:

– Я вижу очень большое сходство и общий источник, общую основу этих зверств, которые происходят сегодня в Украине, а происходили в Чечне, Прибалтике и так далее. Сходство в извращенной, озверевшей натуре советского человека. Это результат советчины, сталинщины, а теперь путинщины.

– О том, что Россия готовится напасть на Украину, предупреждали давно. Были сообщения разведывательных служб Соединенных Штатов и других стран, но, тем не менее, эксперты, политики, журналисты не верили, что Путин решится напасть на Украину. А что думали вы?

– Это очень длинная история коммунизма, тем более в большевистском издании. Напасть – это всегда было в программе, не только напасть, но и уничтожить: то капитализм, то Запад, то врагов народа. Вся эта кровавая мура продолжается, как основание для агрессий против народов, которые хотят жить иначе, хотят в мире жить, в согласии, в творчестве. Приходят те, которым любо разрушать, и они с удовольствием разрушают. С удовольствием, я бы сказал, садистским: разрушить, а руины еще разбомбить. Может быть, там живые остались дети или пациенты? Давайте прикончим до конца. Это озверение, которое имеет корни в давнейших временах. Так что неожиданности не было и у меня, и у других моих соратников. Вопрос был только во времени, форме, предлоге, а предлог всегда придумать можно.

– Многие думают, что балтийские страны, Польша и другие страны бывшего Варшавского блока могут стать следующей целью Москвы. Считаете ли вы такие опасения оправданными?

– Я уже об этом сказал, что целью должен стать весь ненавистный небольшевистский мир. Вот это цель. Поскольку само его существование уже раздражает и пугает диктаторов от большевизма. Тут ничего особенно нового и нет. Я вижу это по существу – ненависть и неприятие иного. Вот этот "иной" сейчас для путинистов – это Украина. Ее они не только не принимают, но и люто ненавидят, на этой звериной ненависти всё и едет. Это же поведение безумных. Это бессердечные люди, которые убивают детей, бомбят школы и больницы, приюты, уничтожают города с гражданским населением. А вот не надо нам этого населения, мы будем его истреблять, пока вы не сдадитесь. Вы виноваты, потому что не сдаетесь. Это дурдом, конечно, но дурдом, возведенный в ранг программной политики. Это ненависть недостойного человека, который ненавидит достоинство.

– Часто это зло персонифицируют и говорят, что во всем виноват Путин, который сошел с ума. Вы говорите о коллективной ответственности?

– Коллективная ответственность сама собой появляется. Кто отрицал коллективную ответственность немцев при Гитлере? Сейчас уничтожают украинские города, хотя украинцы ни на кого не напали. Они никому не угрожают, но просто они не сдаются – это уже угроза. Как это нам будут не сдаваться? Это психология политическая, что если меня не боятся, то меня не уважают, а с врагом один разговор – его надо уничтожать. Вот и вся цепочка.

– Что-то архаичное: сознание, не принадлежащее XXI веку.

– Это принадлежит каменному веку. Мой камень больше твоего камня, поэтому ты должен быть послушным или я тебя раздавлю своим камнем. Мы не очень далеко отошли от этого.

– На Западе многих удивляет, что в России нет сильного антивоенного движения, что люди не выходят на улицы, не протестуют против войны, а поддержка действий Путина, если верить социологическим опросам, остается очень высокой, даже растет. Вас это удивляет?

– Россия уже успешно превращена в дурдом. Я не очень удивляюсь, когда вспоминаю фильмы о массовых сборищах при Гитлере. Мы выше всех других, мы будем править миром. В Лужниках собрались и кричали: весь мир против нас, но мы победим весь проклятый мир. Чем это отличается от гитлеровского фашизма? Ничем.

– Должна ли, на ваш взгляд, Украина пойти на уступки Путину?

– А почему Путин не должен идти на уступки? Как будто Путин – это извечное зло, к нему нельзя иметь претензий, его просто надо брать, как есть, и приспосабливаться к этому злу.

– Многие упрекают Запад в нерешительности, в нежелании оказывать существенную военную помощь Украине, вводить более серьезные санкции против России. Есть ли для такой критики основания?

– Некоторые основания есть, конечно. Но можно сказать, что это тоже способ умытия рук. "Вот если бы они там сделали… Почему они не вводят санкции? А я-то что? А я сижу под кустом и выжидаю, к кому мне надо будет приспособиться, если они не изменят ситуацию". Нет такого "они" – это мы. Как этим людям на Западе сказать, что это вы виноваты во всем, это вы напали, вы создали условия?

– Покупая российский газ, например.

– …Зная, что вы оплачиваете войну, что вы оплачиваете убийства населения, людей, беременных женщин, новорожденных, вы это оплачиваете.

– А власти Литвы достаточно ли делают?

– Я не хотел бы выделять Литву. Литва делает довольно много. Мы в опасности. Мы в опасности не только от внешнего нападения, но и от собственного несовершенства, испуга, желания, чтобы нас как-то это обошло.

– В Литве существует "пятая колонна" Москвы?

– Везде существует, и в Берлине, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Так что тут ничего удивительного. Но существует ли эта "пятая колонна" в вашем сердце? Вот тут присмотреться надо бы.

– Может ли сегодняшняя Россия, на ваш взгляд, повторить путь СССР? Есть ли предпосылки для нового витка распада империи?

– Этот распад уже идет. По существу, распад Российской империи идет от Первой мировой войны. Первая, Вторая мировая, холодная война – это одна и та же война, война бесчеловечности против человечности или наоборот: сопротивление человечности фашизму. То, что происходило в большевистской России, – это был красный фашизм. Сталин – это красный фашизм. Сейчас путинский фашизм, как его покрасить? Какая разница? Серо-буро-малиновый.

– И у каждого из этих фашизмов финал один?

– При наших технологиях и деградации человечества может быть полный финал, может не стать человеческой цивилизации на этой планете. Может быть, Господь Бог решит, что это надо прекратить: мой проект не удался, попробую на другой планете. Может быть и такое решение.

– Вряд ли Путин может быть орудием Божьей воли?

– Сложные вопросы. Божья воля или дьявольская? Ведь Божья воля тоже может призвать товарища дьявола, чтобы очистить пространство.

– Недавно вышел документальный фильм "Господин Ландсбергис" о том, как Литва обрела независимость. И вот такая парадоксальная новость об исключении режиссера Сергея Лозницы из украинской Киноакадемии. Что вы об этом решении думаете?

– Это просто одна из вершин несуразностей. Я знал творчество Лозницы еще до тех пор, как мы работали над его фильмом про освобождение Литвы. Почему сейчас он в немилости у своих коллег? Я читал объяснение этого удивительного поступка украинской Киноакадемии, исполненное личной неприязни к большому мастеру искусства кино. Ведь фильмы Сергея Лозницы – это честь и слава Украины. Он украинец по крови и выдающийся человек. Тут какая-то мелкая зависть вместе того, чтобы гордиться, что есть на свете Лозница и он из Украины – ведь это большой аргумент в пользу Украины. А тут просто как будто путинцы там сидели и убивали этот аргумент. Достойно сожаления. Я вспоминаю фильм "Процесс", вот "процесс" – это именно то, что происходит сейчас над Лозницей. Его огульно кто-то охаял, коллеги голосовали за абсурд. Он не отрицал огульно русскую культуру, значит, он плохой украинец. "Украинец должен ненавидеть русскую культуру". Кто это постановил? Новоявленный Гитлер? У Гитлера под рукой были евреи, у Путина под рукой Украина. А украинцам кто-то предлагает принять подобную модель: вот давайте отрицать и ненавидеть все русское. Почему все русское? Что делать с несогласными, которые выходили на массовые демонстрации и надеялись, что как-то режим изменится? И сегодня есть несогласные с войной, не все еще помешались на ненависти к Украине. Я думаю, что Лозница видит этих людей и своих коллег, просто не согласен их причислить к врагам Украины, а кто-то от него этого требовал. Раз у него другой подход, так он плохой украинец. Я не думаю, что он плохой, он просто умный украинец.

– Вопрос, который сейчас поднимается очень часто и на котором спекулирует Путин, который говорит, что якобы на Западе решили отменить русскую культуру, отменить Чехова, отменить Чайковского. Это, конечно, неправда, но в принципе такие темы обсуждают и русские интеллектуалы: может быть, русская культура ущербна, она больше не имеет права учить мир? Что вы думаете о таких спорах?

– Я думаю, что это споры на ошибочной тропе. Потому что идет вопрос об отождествлении России со Сталиным-Путиным. Вернемся к Лознице. Разве он высказывался за войну против Украины, за путинскую агрессию? Но он также не высказывался и за отождествление России со Сталиным-Путиным, за неприятие России в целом со всеми русскими, какие когда-либо жили либо будут жить, включая несогласных со злом. Так что, вы тогда согласны со злом, если вы против них? Если ты украинец, ты должен быть против всего русского – примерно так я понимаю это выступление против Сергея Лозницы. А если ты не высказываешься против всего русского, то ты плохой украинец. Это глупо и неправильно. Потому что человек должен быть выше такой ненависти, отрицания не по существу. Конечно, мириться со злом нельзя, но у Лозницы нет никакого примирения со злом, он просто демаскировал сталинское зло. И до сих пор это очень актуально. Путинщина врет огульно, что нас не любят, а мы их победим. Вот так, как в Лужниках было, такой огульный крик: весь мир против нас. Так гитлеровцы думали: мы превыше всего, а вы недостойны существования. Вот так, наверное, сейчас путинцы считают, что украинцы недостойны существования.

– Следует отделять русскую культуру и путинщину, которая пытается ее экспроприировать и использовать в своих целях?

– Да, путинщина прикрывается русской культурой, выдает себя за представителя русской культуры. Но это враг русской культуры, который сделал столько зла для России, российского народа, русской культуры, как никто иной.