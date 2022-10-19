На празднике выступили джазовый музыкант, саксофонист и кларнетист Пятрас Вишняускас, актеры Клайпедского молодежного театра режиссера Валентинаса Масальскиса, Альгирдас Каушпедас и группа "Кандис", писатель Витаутас В. Ландсбергис.
Специально к юбилею были созданы открытки с цитатами и стихами Витаутаса Ландсбергиса.
На вечере звучали литовские народные песни и музыка М.-К.Чурлёниса.
Организаторы вечера просили "не писать речи и не рвать цветы, которые быстро увядают", а выделенные на покупку цветов средства перевести в помощь Украине – ПУ "Синий и желтый" (Blue / Yellow).
Юбиляр сказал, что для него, автора 170 книг, 90-летний юбилей в библиотеке - самое подходящее место празднования.
Многократно в течение вечера он повторял, что не надо злиться, надо помогать друг другу и стараться быть лучше и веселее, не забывать о своем детстве, поскольку детство - это любознательность, кроме того, призывал беречься скуки.
"Я знаком с одним человеком, который писал стихи и статьи от скуки, любил Родину из-за бешенства, хотя его никто об этом не просил", – сказал Ландсбергис.
Гостям мероприятия вручили наборы открыток с текстами Ландсбергиса.
По случаю юбилея Ландсбергиса библиотека М.Мажвидаса издала библиографию книг профессора, названную "Витаутас Ландсбергис. Свыше 170 книг".
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