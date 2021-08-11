"Есть серьезные проблемы, но протестуют не из-за них. Протестуют ради самого протеста, быть может, ради того, чтобы дорваться к власти. Не зря такой призыв: прочь парламент, прочь правительство, я хочу быть властью. Методы большевиков", – сказал профессор.

Он отметил, что некоторые участники акции хотят прославиться.

"У людей избыток энергии, они бесплатно разминаются, Олимпиада без денег, толкание с полицией. Выплескивают избыток энергии. Еще и на экране появятся новые лидеры. Видимо, такие деятели хотят прославиться", – считает он.

Ландсбергис не берется оценивать заявления организаторов, будто акция, состоявшаяся во вторник, важнее 11 марта. Использование виселиц, колючей проволоки, звезд Давида он считает желанием вызвать реакцию и внести раскол в общество.

"Люди, которые занимаются такими политическими выпадами, исторически тупы, а на практике занимаются провокациями, чтобы вызвать реакцию. Кого-то такие заявления оскорбляют. Если задевают, значит, результата удалось добиться", – сказал он, не исключая, что сравнение некоторых мер по управлению ситуацией с COVID-19 с Холокостом - это желание привлечь международную реакцию.

"Может, будут сообщения за границей. А это будет большим достижением, если сообщат, что в Литве какие-то полудурки сравнивают пандемические ограничения с Холокостом. В рамках разумного даже не о чем говорить, но на самом деле оскорбляют тех, кто знает, что такое Холокост. Дурость, но и она может оскорбить. Нас это может не задеть, а пострадавших во время Холокоста - заденет", – убежден профессор.

Он считает действия правительства правильными и замечает, что надо говорить прямо - непривитые в ответе за распространение коронавируса.

"Надо прямо говорить. Каждый, кто отказывается прививаться - потенциальный распространитель чумы. И ему должны сказать об этом: а когда твою дети заболеют или пожилые родители задохнутся от ковида. Может, ты и принесешь им вирус. Если не привился - согласился быть источником вируса, носителем. Ты думаешь, ты не отвечаешь за это, но это не так - ты в ответе", – сказал Ландсбергис.

Напомним, что акция протеста против ограничений для непривитых у парламента во вторник переросла в беспорядки, во время которых пострадали три человека, включая полицейского. Полиция применила слезоточивый газ, самых злостных нарушителей порядка увели. Полиция оттеснила депутатов от ворот парламента, чтобы дать возможность выйти депутатам, которых не выпускали из здания.