"Шушкевич не дождался свободной Беларуси-Гудии (гуды, древнее название белорусов на литовском). Сигнатарий Беловежских документов, один из трех подписавших, вердикт о том, что "СССР ПРЕКРАТИЛ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ»" - а это было воротами в возможный новый, другой мир - ушел в полную свободу", — написал Ландсбергис в социальной сети Facebook в среду.
По словам Ландсбергиса, Литва уже была признана независимым членом ООН в декабре 1991 года, а тогдашние руководители России, Украины и Беларуси - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Шушкевич - "перевернули последнюю страницу Империя зла".
Ландсбергис отметил, что президент России Ельцин проиграл битву с "кэгэбэшному реваншизму", но несколько лет "первоначального марша к свободе вдохновляют и нынешнюю героическую оборонительную войну Украины против ее жадного восточного соседа Московии, которая не хочет и не способна измениться".
"Победи, Украина. Свобода придет и для Беларуси-Гудии. Там будет записано имя Станислава Шушкевича", — отметил Ландсбергис.
Первый лидер независимой Беларуси, впоследствии ставший критиком авторитарного лидера страны Александра Лукашенко, скончался в возрасте 87 лет. Его жена подтвердила агентству AFP, что Шушкевич умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
В декабре 1991 года собравшиеся в Беловежской пуще тогдашние руководители России, Украины и Беларуси - Ельцин, Кравчук и Шушкевич - заявили, что Советский Союз прекратил свое существование.
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