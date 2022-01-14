"5 января - мой второй день рождения. В моем теле начало биться донорское сердечко, которое, я надеюсь, даст мне пожить, завершить незавершенные дела, увидеть будущее внуков, о, конечно, помочь им. Я то, что случилось я благодарен донору и его семье, а также большому коллективу врачей, которые самоотверженно работали, чтобы помочь мне, спасти меня. Искреннее спасибо всем. Жене Йоланте за постоянную заботу и веру в надежду, сыновьям Эгидиюсу и Роландасу за постоянную заботу об отце... друзьям и приятелям. Всем большое спасибо. Будьте счастливы и здоровы", – написал он в фейсбуке.

Григаравичюс в прошлом году перенес инфаркт. В сентябре он снова попал в больницу, его оперировали еще раз. После операции стали ждать донора.

Портал lrytas.lt сообщал, что инфаркт у Григаравичюса случился 15 сентября 2020 г. в Каунасе, на Исландском шоссе, на стоянке около торгового центра – он упал у автомобиля и потерял сознание.

Прохожие вызвали скорую и Григаравичюса доставили в Каунасскую клинику. У него произошла остановка сердце, он дважды пережил клиническую смерть. В 2020 и 2021 гг врачи вводили Григаравичюса в искусственную кому.

Благодаря титаническим усилиям врачей и самого пациента после реабилитации он вернулся домой в Алитус.