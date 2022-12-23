Вишняускас: в Беларусь я ездил поддержать страдающих от режима друзей

Вишняускас до сих пор не общался с журналистами, но потом заявил, что даст интервью Янутене на канале Youtube OpTV. В эфир он не приехал, как объяснил, из-за болезни, но дал короткое телефонное интервью.

Вишняускас сказал, что на концерте не было ни Александра Лукашенко, ни других представителей элиты, а сам он поехал в Беларуси по приглашению евангельской церкви и своей подруги, певицы Оксаны Волковой.

Он также сказал, что после скандала хотел хотя бы на 10 минут встретится с министром культуры и объяснить свою позицию, но ему передали, что у министра не будет времени для такой встречи.

Свою позицию Вишняускас изложил на своей странице в фейсбуке.

"Я первую очередь - я не только певец и гражданин Литвы. Я христианин. У меня есть мои глубокие христианские убеждения. С 2003 года я возглавляю протестантскую церковь. В нашей общине есть литовцы, поляки, русские, белорусы, украинцы, казахи и, в соответствии с евангельской верой (...) для нас люди иной национальности - не враги! Поэтому я и прежде не раз ездил в Беларусь не за дешевым бензином, а служить, петь в храмах, участвовать в культурных мероприятиях. И на этот раз я получил несколько приглашений от моих белорусских друзей: епископа белорусских евангельских церквей Леонида Вороненко и коллеги Оксаны Волковой принять участие в заключительном гала-концерте Рождественского фестиваля.

Я долго думал, советовался, ехать или нет. Был выбор: не ехать из страха "что подумают и что скажут" или ехать и участвовать ради дружбы, веры и совести. Я выбрал второй вариант, помня и о безопасности.

Уехал 15 декабря до обеда. В Минске меня встретили друзья, я участвовал во встрече евангельских друзей, где пел псалмы. Мы вместе молились как за положение в Беларуси, так и за окончание войны в Украине.

Евангельские церкви в Беларуси - своеобразная альтернатива православию, которое зависит от Московского патриархата. Их власти преследуют уже много лет: отбирают здания, сажают пасторов в тюрьмы и т.д. Моя поездка была моральной поддержкой. Неужели мы должны повернуться спиной к белорусам, которые стали заложниками кремлевского режима?", - пишет он.

"В концертном зале были "ни сливки Лукашенко", как пишет Тапинас, а любители оперной музыки, простые люди. В их числе - епископ с семьей, люди из евангельской церкви. Кстати, центральная ложа пустовала. Ни диктатора, ни его окружения не было – и не должно было быть! Мне не только аплодировали, меня благодарили за то, что я не отвергаю белорусов, несмотря на нынешнюю ситуацию!

На следующий день, возвращаясь домой, я читал мерзкую и лживую запись Тапинаса о "концерте для Лукашенко" и массу омерзительных комментариев людей, которые, не вникая в суть и контекст моего визита, стали бранит меня, осуждать и угрожать. По-человечески понимаю – поездка в Минск была большим риском подвергнуться осуждению. Но духовно мой визит значит: не все белорусы наши враги, многие - наши братья, соседи, борющиеся за свободу и независимость!", - писал Вишняускас.

Он напомнил, что в Европе (во Франкфурте, Мюнхене, Италии) выступают российские и белорусские исполнители и солисты.

"Я осуждаю войну в Украине и с самого ее начала регулярно финансово поддерживаю эту страну. По моей инициативе был создан видеоклип для новой украинской песни, который в скором времени появится. Я ездил в Беларусь на предрождественские мероприятия, а не "попеть для Лукашенко". Быть может, я слишком наивный, может, я слишком уверен в себе... может, амбиции сработали, что меня игнорирует Театр оперы и балета - мой родной театр. Может!.. Я не совершил никакого преступления, не нарушил закон, моя совесть спокойна, быть может, не надо было ехать, надо было учесть возможную реакцию общества и состояние близких. Поэтому я еще раз принес извинения всем, кто из-за этого плохо себя почувствовал или разочаровался во мне", - писал он.

Напомним, что Вишняускас выступил в Минске 18 декабря, исполнил арию Отелло.