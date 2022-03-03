Висагинцы создали петицию "Русскоязычное сообщество стран Балтии - против войны в Украине!"

"Мы - русскоязычные граждане Литвы, Латвии и Эстонии, выступаем против войны, начатой вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины", - говорится в тексте петиции.

"Мы реагировали на ситуацию которая складывается в отношениях между русскоязычным и литовским населением, похожую картину мы видим и в Латвии, а также Эстонии, когда агрессия России в отношении Украины бросает тень на эти дружественные отношения, взаимопонимание, которые выстраивались десятилетиями", - сказала Delfi одна из инициаторов петиции Ирина Ярец.

Ниже мы приводим полный текст петиции висагинцев:

"Мы чувствуем необходимость публично высказать свою позицию, чтобы пресечь любые возможные покушения на суверенитет наших стран от лица властей России в будущем, и на Украину в настоящем.

Вторжение на территорию Украины необоснованно и не имеет оправдания. Война - это зло в его самой гнусной форме, и мы всегда будем на стороне жертв насилия.

Мы переживаем, что война, инициированная властью России, сведёт на нет многие годы непрерывного труда, проделанного сообществами национальных меньшинств на всём постсоветском пространстве. Под угрозой оказались результаты наших стараний развивать межкультурный диалог внутри наших стран и поддерживать дружбу и взаимопонимание между русскоязычным населением и представителями титульных наций. Причина этому - внешняя политика Российской Федерации, а не внутренняя политика наших стран.

Будучи русскоязычными гражданами Балтийских стран, мы живём и работаем на равных с представителями титульных наций. Нас не нужно „спасать“ в наших государствах, где у нас есть право голоса, право самоопределения, возможности изучения нашего родного языка и культуры и право избирать нашу власть наравне с остальными гражданами. Любое вмешательство внешних сил, ставящее под сомнение суверенитет наших стран, неприемлемо.

Мы приложим все усилия для того, чтобы не допустить внутренних распрей в нашем сообществе, встав рядом с нашими согражданами и всеми доступными способами поддерживая Украину и её людей. Таким образом мы бережём основу дальнейших уважительных, доверительных, мирных отношений между людьми разных национальностей в Европе, и особенно - между русскоязычными и представителями титульных наций.

Мы осознаем свою привилегию свободно протестовать против войны и выражаем нашу поддержку тем, кто осмеливается делать то же самое, рискуя своей жизнью в России и Беларуси. Мы надеемся, что наша поддержка и солидарность вдохновит их на дальнейшее выражение своей гражданской позиции по отношению к военным действиям в Украине.

Для реальной помощи русскоязычному населению в странах Балтии мы требуем:

1) Немедленной остановки военных действий на международно признанной территории Украины;

2) Признания и уважения территориальной целостности украинского государства;

3) Гаранта сохранения неприкосновенности суверенитета всех государств постсоветского пространства;

4) Полного соблюдения правительствами России и Беларуси 9-ой, 18-ой, 19ой, 20ой и 21ой статей* Всеобщей декларации прав человека ООН по отношению к собственным гражданам.

Только при соблюдении данных требований можно сохранить межнациональную связь и доверие русскоязычного населения по отношению друг к другу, и между представителями других национальных групп. Мы верим, что мирные пути к прекращению конфликта все ещё доступны. #НетВойне"

Подписать петицию можно здесь.