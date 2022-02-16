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16 февраля вместе со всей Литвой висагинцы празднуют День восстановления государства. При поддержке ЗАО Layher Baltic горожанам подарили почти 200 государственных флагов, которыми жители украсили окна и балконы своих домов.
"Жители Висагинаса уважают свое государство и гордятся им", - отмечают организаторы акции в распространенном сообщении.
Видео домов с флагами на своей странице в социальной сети Facebook поделился член Висагинского совета Евгений Шуклин.
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