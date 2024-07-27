Висагинас предлагает отпраздновать свой день рождения вместе: кульминация фестиваля - Алина Орлова и Noize MC

Помимо художественной программы высочайшего уровня, цель этого фестиваля каждый год – вернуть в родной город, пусть даже на короткое время, известных висагинцев со всего мира, которым есть чем поделиться. В этом году их даже четверо: наконец-то приезжает долгожданная Алина Орлова с группой, Скайсте Барецкайте (DJ SKAI), которая диджеит на самых загадочных сценах Копенгагена, солист балета LNOBT Войцех Журомскас и первый барабанщик группы Noize MC Андрей Пих.
Первый состав группы Noize MC с барабанщиком из Висагинаса
После начала войны на Украине Noize MC переехал с семьей из России в Вильнюс, создал песню „Страна дождей“ и написал на своей стене в Facebook: …. Всего за три дня клип посмотрели почти 800 тысяч раз.
3 августа после 20-летнего перерыва группа Noize MC воссоединится, на этот раз в Висагинасе, со своим первым барабанщиком Андреем Пих.
Перед этим концертом висагинанцев вновь порадует получивший в прошлом году хорошие отзывы вертикальный танец на стене пятиэтажного жилого дома – на этот раз представление в этом жанре организует Инга Брязкаловайте из Клайпеды.
Висагинка Алина Орлова и корни американской музыки
30 июля спустя много лет Алина Орлова приезжает в родной город с радостью: „Я очень рада, ожидая встречи со своим родным городом и счастлива, что имею возможность выступить здесь со своей музыкальной программой. Рядом с моим любимым озером мы вместе с музыкантами Адасом Гецявичюсом и Паулюсом Вашкасом обещаем создать чувственный и атмосферный вечер. Приглашаем всех, кто любит чувственную и поэтичную музыку, присоединиться к нашему музыкальному путешествию“.
В тот же день выступит Генри Герберт (США), пианист-феномен из США. Один из самых востребованных исполнителей блюза и буги в мире. Начав играть в четыре года, свой первый диск он выпустил в двенадцать лет. А вскоре он сотрудничал с легендарным клавишником группы „Rolling Stones“ Чаком Ливеллом, выступал для королевской семьи Монако, появлялся в телешоу Дэвида Леттермана, где заставлял публику ахать от изумления своим поразительно виртуозным, энергичным исполнением. Он организовал серию концертов публичных инструментов на станциях общественного транспорта, собрав более 100 миллионов просмотров на YouTube.
Французское акробатическое представление на высоте 6 метров
2 августа после открытия Висагинского музея в амфитеатре расположенной рядом с ним будет показано выступление одной из самых известных французских цирковых трупп „Rhizome“. Стоящая на высоте 6 метров над землей акробатка Фанни Остри привлечет внимание зрителей, создав гибрид эфемерного спокойствия висения в воздухе и несколько порывистой динамики рискованного танца. Балансируя на скульптурной конструкции, похожей на идеограмму, она поделится с нами моментом, остановленным вне времени, в сопровождении богатой, впечатляющей и волнующей партитуры композитора Мариэль Шатен. Ритм мира не остановится ни на секунду – ни на земле, ни в воздухе.
Финский спектакль об устоявшихся догмах
Знаменитый финский режиссер молодого поколения Каурис Хонкакоскис раскроет свой личный жизненный опыт культа в тщательно продуманной групповой работе „The Desk“ о соблазнительной силе дисциплины, иерархии, контроле над разумом и поисках истины в последней инстанции.
Финская труппа, получившая высокую оценку как публики, так и критиков за мастерство физического выражения, раскроет универсальную механику власти в политических и духовных культах. Вас ждет острая, сильная и пронзительная работа.
Открытия танца и театра: 4 кардинально разных танцора и моноспектакль Н-33
Танцор Марюс Пинигис, выступавший на фестивале в прошлом году, возвращается в другом формате – 31 июля он примет участие в танцевально-музыкальном спектакле „Времена года“ - это первая совместная работа двух клайпедских творческих коллективов, театра танца „Шейко“ и квартета виолончелей под руководством Миндаугаса Бачкауса.
Различные времена года и стихии воплощены здесь каждым из уникальных и впечатляющих исполнителей с совершенно разной экспрессией и пластикой: аристократической балериной Беатой Молите, театральным шаманом Бенасом Шаркой, мимом Алексасом Мажонасом и одним из сильнейших танцоров современного танца, представителя своего поколения, Марюса Пинигиса. Хореографу Агнии Шейко удалось умело укрепить сотрудничество этих личностей на сцене, предоставив им достаточную свободу самовыражения. Таким образом, на сцене создается неожиданная гармония исполнения танца и музыки разных исполнителей.
Сразу после „Времен года“ мы окунёмся в театр – моноспектакль Юстуса Тертелиса „PRAeis“. Если вам всегда было интересно, как актеры усваивают столько текста, как актеры не только „входят“, но и „выходят“ из роли, каково это – играть „хорошую“ пьесу – актер, драматург, режиссер Юстас Тертелис в своем спектакле увлекательно и легко раскрывает тех, кто находится за кулисами сегодняшнего театрального мира. Создатель заявляет, что этот спектакль предназначен только для зрителей от 33 лет и старше, что несколько самоиронично, поскольку он считает, что это произведение для людей, знакомых и с предыдущими театральными контекстами. Конечно, молодежь тоже приветствуется.
Александр Васильев и Висагинский балет
В программе фестиваля также выставка сценических костюмов от Фонда Александра Васильева, корифея исторического костюма. В нем жители Висагинаса смогут ознакомиться с костюмами деятелей французской и литовской сцены в различных спектаклях или спектаклях из коллекции известного ценителя моды.
С этой выставкой в тот же вечер в зале „Драугистес“ будут прекрасно гармонировать продолжение проекта „Висагинский балет“ - двух дуэтах, которых объединяет то, что исполнители-мужчины в обоих - из Висагинаса. Солист балета Литовского национального театра оперы и балета Войцех Журомскас будет танцевать вместе с армянским хореографом Римой Пипоян, которая уже выступала на фестивале в прошлом году, а Виталий Грабов - с клайпедской танцовщицей Лаурой Геращенко.
Невиденный в Литве формат „DJ класс“
Этим летом в Висагинасе стартовал необычный формат – проект „DJ класс“ – творческая лаборатория создания танцевальной музыки, где своими знаниями и опытом делятся два профессиональных ди-джея из самых разных контекстов – создательница междисциплинарного искусства Эгле Гудоните и виртуоз танцевальной музыки Скайсте Барецкайте из Висагинаса.
3 августа после основного концерта вы сможете услышать результаты - свои короткие программы сыграют 9 новоиспеченных диджеев, а после них DJ SKAI (Skaistė Bareckaitė), регулярно выступающая на музыкальной сцене Копенгагена в течение последние несколько лет, раскроет себя в полном объеме.
В программе фестиваля также ярчайшие моменты уличного искусства: уличное городское выступление вильнюсского театра танца „Low Air“, открытие „граффити“ стены Висагинаса. А также – закат с участием знаменитого латвийского джазового трио „Elpo“. „Лето со Scanorama“ — один из наших самых важных в стране проектов по продвижению европейского кино вернется в Висагинас. На основе тесного сотрудничества с местными представителями культуры и искусства проект приглашает зрителей на „малые фестивали“ и создает уникальные фильмы программы для города, в котором он реализуется. С 29 по 2 августа ночные показы в кинотеатре ВКЦ „Драугисте“ позволят вам взглянуть на европейское кино с разных сторон.
Со всей программой Фестиваля пространств Висагинаса и Дня города можно ознакомиться на сайте www.visaginokultura.lt.