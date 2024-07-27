Висагинас предлагает отпраздновать свой день рождения вместе: кульминация фестиваля - Алина Орлова и Noize MC

Различные времена года и стихии воплощены здесь каждым из уникальных и впечатляющих исполнителей с совершенно разной экспрессией и пластикой: аристократической балериной Беатой Молите, театральным шаманом Бенасом Шаркой, мимом Алексасом Мажонасом и одним из сильнейших танцоров современного танца, представителя своего поколения, Марюса Пинигиса. Хореографу Агнии Шейко удалось умело укрепить сотрудничество этих личностей на сцене, предоставив им достаточную свободу самовыражения. Таким образом, на сцене создается неожиданная гармония исполнения танца и музыки разных исполнителей.

Сразу после „Времен года“ мы окунёмся в театр – моноспектакль Юстуса Тертелиса „PRAeis“. Если вам всегда было интересно, как актеры усваивают столько текста, как актеры не только „входят“, но и „выходят“ из роли, каково это – играть „хорошую“ пьесу – актер, драматург, режиссер Юстас Тертелис в своем спектакле увлекательно и легко раскрывает тех, кто находится за кулисами сегодняшнего театрального мира. Создатель заявляет, что этот спектакль предназначен только для зрителей от 33 лет и старше, что несколько самоиронично, поскольку он считает, что это произведение для людей, знакомых и с предыдущими театральными контекстами. Конечно, молодежь тоже приветствуется.