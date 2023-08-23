Висагинас: как в "самом стареющем" городе Литвы спасают пенсионеров от социальной изоляции

Подобная расстановка сил и ощутимое смещение в сторону "третьего возраста" закономерно требуют особого подхода к работе с населением. Необходимы проекты, которые, во-первых, уменьшают социальную изоляцию пожилых людей — чья связь с обществом становится все более хрупкой. Во-вторых, важно работать не просто с пенсионерами, а с висагинаскими пенсионерами — то есть учитывая локальную специфику. С 2000 года обе задачи решает Висагинский университет третьего возраста (Visagino trečiojo amžiaus universitetas), волонтерский проект, где пенсионеров-студентов обучают творческим профессиям — от прикладного искусства до аквариумистики.

"Наш университет уникальный, потому что 30-40 лет назад эти люди приехали в Висагинас, как молодые специалисты. Они строили город, станцию, работали в разных областях города. Все они были образованы, много кто имел и 2, и 3 диплома. Потому для них тяга к новому, к обучению и познанию, очень естественна. И когда они приближаются к старшему возрасту, этого познания им очень не хватает. Есть даже тенденция, что новые люди, которые переезжают в Висагинас из больших городов, очень часто к нам обращаются. Они слышали о нас, читали отзывы — значит, организация видима и имеет авторитет", — говорит руководитель университета Аста Селюнене.