Висагинас: как в "самом стареющем" городе Литвы спасают пенсионеров от социальной изоляции

Подобная расстановка сил и ощутимое смещение в сторону "третьего возраста" закономерно требуют особого подхода к работе с населением. Необходимы проекты, которые, во-первых, уменьшают социальную изоляцию пожилых людей — чья связь с обществом становится все более хрупкой. Во-вторых, важно работать не просто с пенсионерами, а с висагинаскими пенсионерами — то есть учитывая локальную специфику. С 2000 года обе задачи решает Висагинский университет третьего возраста (Visagino trečiojo amžiaus universitetas), волонтерский проект, где пенсионеров-студентов обучают творческим профессиям — от прикладного искусства до аквариумистики.
"Наш университет уникальный, потому что 30-40 лет назад эти люди приехали в Висагинас, как молодые специалисты. Они строили город, станцию, работали в разных областях города. Все они были образованы, много кто имел и 2, и 3 диплома. Потому для них тяга к новому, к обучению и познанию, очень естественна. И когда они приближаются к старшему возрасту, этого познания им очень не хватает. Есть даже тенденция, что новые люди, которые переезжают в Висагинас из больших городов, очень часто к нам обращаются. Они слышали о нас, читали отзывы — значит, организация видима и имеет авторитет", — говорит руководитель университета Аста Селюнене.
В этом году университет открывает уже 23й сезон обучения, который по традиции стартует 1 октября, в Международный день пожилых людей. В прошлом году литовский Сейм выступил с инициативой узаконить в рамках праздничной даты еще и День обучающегося пожилого человека. Важно мотивировать пожилых людей активнее заниматься общественной деятельностью и обучаться новым навыкам, а государственные институты — не формально обращать внимание на проблемы пенсионеров, а принимать практически решения. Как подчеркивает Аста Селюнене, волонтерский проект "Висагинский Университет третьего возраста" сам по себе выполняет функции нескольких министерств — социальные, культурные, здравоохранительные, образовательные.
"Все услуги оказываются по принципу волонтерства: сотрудников «за деньги» у нас нет. Сеньоры, которые приходят 1 октября, до конца мая будут посещать по расписанию свои факультеты, которые они выбрали. Работа факультетов зависит от того, в какой области получится пригласить волонтеров — деканов, представителей определенных профессий. Это оздоровительные направления, бассейн, зал, настольный теннис, танцы, факультет прикладного искусства, изобразительного, швейный факультет, изучение языков. Было даже направление право, медицина, здравоохранение, аквариумистика — уникальный факультет для Литвы.
За все время через организацию прошло около 70 волонтеров. Было направление «Клуб любителей кино», которым руководила молодая девушка, которая только завершила образование. Да и наши студенты понемножку молодеют. Если раньше были только пенсионеры, то последние годы все больше молодых людей хотят посещать факультеты — от 35 лет", — рассказывает Аста Селюнене.
Среди волонтеров университета — Нийоле Ключинскене, бывшая балерина Национального литовского театра оперы и балета, которая в Висагинасе организовала театр танца «Рута». Это Мария Щербакова, народный художник Литвы и декан факультета искусства с первого года основания проекта. По сути, университет третьего возраста стал местом социальной активности и "гимнастикой для ума" не только в сообществе студентов-пенсионеров, но и для самих деканов. Марии Щербаковой почти 80 лет, и она ежедневно занимается проектом.
"Если поделить, сколько она работает безвозмездно, то это полторы ставки. Потому что у нее не только пенсионеры и средний возраст, но уже и внуки, правнуки наших студентов. У нее нет каникул, она живет этим. За год она делает минимум две выставки", — говорит руководитель университета.
И, конечно, вовлекать пенсионеров в общественную жизнь куда проще, если преодолевается лингвистический барьер — точнее, психологический барьер, мешающий изучению литовского языка. В университете третьего возраста языковые курсы проходят в игровой форме "младший друг — старший друг", где и в роли наставника-педагога, и в роли студента выступают люди разных возрастов. Более того, зачастую "страшим другом" становились молодые висагинцы, которые обучали литовскому языку пенсионеров.
"Это люди, волонтеры, добровольцы, которые пришли с внутренней потребностью с обеих сторон. Сначала я переживала, как эти пары получатся, но в итоге все вышло очень естественно. Мы собрали группу, они все "нашли" друг друга глазами, и когда мы сказали — надо поделиться, "старшие" и "младшие" просто подошли друг к друг. Разница между друзьями могла быть до 50 лет.
Цель — не запоминать грамматику, не заучивать правила, а выделять несколько часов в неделю для обычного общения на литовском языке. Нет переживаний, что не так скажу, не так пойму. Они общались в тех местах, которые человек всегда посещает: в магазинах, на выставках. Они делились рецептами, семейными историями. Это был очень эмоциональный опыт. Не только язык перестал был страшным препятствием: "старший брат" буквально понял, как себя чувствуют эти пожилые люди, как им помочь. И многие открыли для себя, что общение не имеет барьеров, потому что у нас похожие семейные истории, блюда и чувства", — рассказывает Аста Селюнене.
Для проекта были найдены пути финансирования, чтобы пенсионеры могли принимать активное участие в принятии социальных решений — более того, влиять и на решения политические. Поэтому почти 2 года в городе действует совет сеньоров — где делегаты обсуждают и пересматривают проекты совета самоуправления, связанные с качеством жизни пенсионеров. Пока что единственная проблема — это само здание, в котором группам комфортно заниматься, но помещению уже требуется ремонт. Плюс есть потребность в обустройстве новых образовательных локаций.
"Было предложение куда-то переехать, потому что зимой было холодно, но люди не захотели. Поэтому мы хотели бы, чтобы в этом здании появилось оборудованное место со станками — куда люди могли приходить и начать что-то делать сами. Например, со станком по обработке дерева или 3D принтером. Студенты стали бы изготавливать поделки, которые заинтересовали бы не только их семьи и порадовать внуков, но и появилась бы возможность участвовать на ярмарках, продавать свои изделия", — говорит руководитель университета Аста Селюнене.